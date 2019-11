Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Botrányos, ami történt!\" – hangsúlyozta a katolikus egyházfő azon a sajtóértekezleten, melyet repülőgépén tartott Japánból hazafelé jövet.","shortLead":"\"Botrányos, ami történt!\" – hangsúlyozta a katolikus egyházfő azon a sajtóértekezleten, melyet repülőgépén tartott...","id":"20191127_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_korrupcio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75e431d-f99b-4f23-a305-9fbd40ee06b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_korrupcio_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 11:09","title":"Már Ferenc pápa is aggódik a korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06871143-203b-43ae-89b2-0927c8138e36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghíresebb magyar sajtólevelező 96 évet élt.","shortLead":"A leghíresebb magyar sajtólevelező 96 évet élt.","id":"20191127_Meghalt_Del_Medico_Imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06871143-203b-43ae-89b2-0927c8138e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709c0dd2-3a52-426a-a630-bcfe25bbcf67","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Meghalt_Del_Medico_Imre","timestamp":"2019. november. 27. 11:08","title":"Meghalt Del Medico Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","shortLead":"Ötven kilométeres távolságban is érezhető robbanás történt a texasi Port Neches városában lévő vegyi üzemben.","id":"20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6bac61-35e0-4249-9d6a-35ecb217a70a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_robbanas_texasi_vegyi_uzemben","timestamp":"2019. november. 27. 13:37","title":"Hatalmas robbanás történt egy texasi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került a Borkai-ügy kapcsán. A botrány kirobbantói körül mindenesetre nagyobb erővel zajlik a nyomozás, mint a korrupciógyanút felvető alapügyben.","shortLead":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került...","id":"20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2325f2-ccbe-4748-a8d5-891307626264","keywords":null,"link":"/360/20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","timestamp":"2019. november. 28. 07:00","title":"Szexvideó kontra korrupciógyanú: az előbbiben könnyebb tisztán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég térképeit, akkor a 2014-ben Ukrajnától elfoglalt Krím Oroszországhoz tartozik, míg, ha a világ más tájain, például Magyarországon keres rá egy felhasználó a félszigeten lévő városokra, akkor nem szerepel országnév a települések neve mellett.","shortLead":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég...","id":"20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ac539-2be7-4584-a366-3e7f7328d0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","timestamp":"2019. november. 27. 17:53","title":"Az Apple végül csak behódolt az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]