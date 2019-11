Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec0e941-9c83-4e23-998d-92533223e452","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Marabu FékNyúz: Válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték, így a belvízi személyszállításon belül a keskeny nyomközű, vagyis kisvasút díját is ki lehet majd ilyen módon fizetni. ","shortLead":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték...","id":"20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085387-2784-4f1e-a95d-f927bb745a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","timestamp":"2019. november. 29. 11:24","title":"SZÉP-kártyával is lehetne kisvonatozni – hátha így megtelik Orbán felcsúti fantomjárata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor, az Északi-középhegységben és a Bakonyban hózápor is lehet. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 9 fok között alakul.","shortLead":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor...","id":"20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c1acf1-f93b-45ee-a5bc-32181a507326","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","timestamp":"2019. november. 30. 09:03","title":"Száraz hétvége után vizes hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","shortLead":"Az aktanyilvánosság mellett érvel az LMP alapítója, sokadjára.","id":"20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0a8268-40fb-4432-a7a7-cba770334a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_nem_Varga_Judit_apja_saros_hanem_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 29. 10:17","title":"Schiffer: Nem Varga Judit apja sáros, hanem a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","id":"20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c76f61-3648-41fd-a6ab-a2a83e8913c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","timestamp":"2019. november. 28. 14:25","title":"Nem indul a győri polgármesterségért Borkai korábbi riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","shortLead":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","id":"20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fcdfc7-da85-49ba-9049-d8d2088ff5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","timestamp":"2019. november. 29. 11:21","title":"25 kilométer, ennyivel nőtt az Audi villanyautójának hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.","shortLead":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató...","id":"20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d110bc68-ec91-4d89-bee9-0463e2281748","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","timestamp":"2019. november. 28. 19:13","title":"Új tulajdonoshoz került a Neckermann magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","shortLead":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","id":"20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d063724-80ca-4e57-9cde-febd969b4291","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","timestamp":"2019. november. 29. 14:04","title":"Jelentősen megvágták Újpest volt polgármesterének járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]