[{"available":true,"c_guid":"0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült, hogy a szomszédjuk rájárt az ültetvényre, így ő is várhatja az ítéletet.","shortLead":"Már szüret után voltak és otthon szárították a füvet, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Utólag kiderült...","id":"20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0201caf8-d067-4287-94b0-f73dcf4f234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3797f1-9ab4-47b7-929c-f890673131ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ket_kecskemeti_ostermelo_apa_es_fia_termesztett_kannabiszt_a_kukoricasban","timestamp":"2019. december. 02. 10:57","title":"Két kecskeméti őstermelő, apa és fia termesztettek kannabiszt a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26313a6-a135-4f87-93ea-d42f36845aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes tempót kritizálta napirend előtti felszólalásában Jakab Péter.","shortLead":"A fideszes tempót kritizálta napirend előtti felszólalásában Jakab Péter.","id":"20191202_Jakab_Peter_Ha_Viktort_meg_Loloket_akarnak_Fold_koruli_palyara_allitani_akkor_tapsolnank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26313a6-a135-4f87-93ea-d42f36845aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b0ab18-30d1-43f5-a7da-b2bf68071af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Jakab_Peter_Ha_Viktort_meg_Loloket_akarnak_Fold_koruli_palyara_allitani_akkor_tapsolnank","timestamp":"2019. december. 02. 17:22","title":"Jakab Péter: Ha Viktort és Lölőkét akarnák Föld körüli pályára állítani, tapsolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis láthatunk generációról generációra átívelő szenvedélybetegségeket – mutat rá új könyvében a szenvedélybetegekkel foglalkozó klinikai szakpszichológus, Kapitány-Fövény Máté. Részlet. ","shortLead":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis...","id":"20191201_Orokletese_a_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e103c0-8e43-41fb-bc03-5bfcdcc589a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191201_Orokletese_a_fuggoseg","timestamp":"2019. december. 01. 19:15","title":"Örökletes-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","shortLead":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","id":"20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af40c011-ac25-46ae-9f8b-667cbf67acc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","timestamp":"2019. december. 01. 20:22","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a kötelező iskolaérettségi szabályozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4664a2e-526a-4f54-9736-d55d5a576fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tétellel gazdagodott a másnaposság ellen bevethető szerek listája: indiai kutatók találták meg azokat az italokat és ételeket, amelyek hamar enyhülést hozhatnak.","shortLead":"Újabb tétellel gazdagodott a másnaposság ellen bevethető szerek listája: indiai kutatók találták meg azokat az italokat...","id":"20191202_indiai_kutatok_masnapossag_gyors_kezelese_turmix_hozzavalok_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4664a2e-526a-4f54-9736-d55d5a576fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c911c285-7435-4f3c-b9fd-46742dc7c610","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_indiai_kutatok_masnapossag_gyors_kezelese_turmix_hozzavalok_tippek","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"A kutatók állítják, megtalálták a másnaposság tuti ellenszerét – otthon is elkészíthető a mix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször tértek vissza.","shortLead":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször...","id":"20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a303b9-7b6f-453a-9dc0-dc481f98021a","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 01. 10:15","title":"Több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta az érdeklődés.","shortLead":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta...","id":"20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f28835-4f1d-45a4-95d3-70434b0e5996","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","timestamp":"2019. december. 02. 13:03","title":"Olyan sokan veszik az az Apple fülhallgatóját, hogy duplázni kell a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]