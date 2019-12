Egy elemzés szerint négy év alatt több mint két és félszeresére nőtt a belföldi e-kereskedelmi piac: míg 2014-ben csupán 273 milliárd forint volt a webáruházak belföldi online nettó forgalma, 2018-ban már elérte a 669 milliárd forintot, miközben a Magyarországról indított rendelések értéke az ezermilliárd forintot is meghaladta az eNet adatai szerint.

A teljes kiskereskedelmen belül az online értékesítés aránya elérte a 7 százalékot, ami 13 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ami 2019-et illeti: csak júniusban 38 százalékkal nőtt a magyarországi csomagküldő és internetes kereskedelem az egy évvel korábbihoz képest, és az év végi nagy roham még hátravan.

Az erőviszonyokat jelentősen átrajzolja, hogy jövőre összeolvad a piac két legjelentősebb szereplője, az Extreme Digital és az eMag. A fúziót a Gazdasági Versenyhivatal már jóvá is hagyta. Az idei fekete péntekre és a karácsonyi akciókra azonban még külön-külön készülnek. Mindkét webáruház hatalmas forgalmat bonyolít, szétnéztünk a raktáraikban, honnan jön az akkus csavarhúzó és a grillsütő.

© Reviczky Zsolt

Extreme Digital: robotok nélkül növekszik

Elektromos raklapmozgatóval száguld körülöttünk egy férfi, nagyüzem van az Extreme Digital újpesti raktárában. 19 ezer négyzetméteren, 5 hajóban – ahogyan itt mondják –, 17 ezer polcon állnak az áruk. Ne egyszerű, hétköznapi rakodóhelyeket képzeljenek, ezek úgynevezett gravitációs polcok, amelyek akkor a legstabilabbak, ha minél jobban megtömik őket.

Van itt minden, az óvszertől a betonkeverőig

– vezet körbe Téti Sándor, az Extreme Digital logisztikai menedzsere. Azt mondja, most az akkus csavarhúzó pörög a legjobban, de grill szendvicssütőt is majd’ minden rendelésben látni. Három kapun jönnek az áruk, naponta 9-10 ezer. Ez az átlagos mennyiség, Téti Sándor szerint nemrég 19 ezer volt a csúcs, ennyi terméket vettek át, készleteztek be és tettek le. Az áruk értékben is csúcsot döntöttek: egy hónap alatt a szokásos 3,5 milliárd forintról több mint 8 milliárdra ugrott.

„Ebben a 9 ezer négyzetméteres raktárban a normál méretű termékek tárolása és kiadása folyik” – mutatja a szakember. Ekkora területre három targoncás jut, belőlük különösen nehéz embert találni a munkaerőpiacon, Téti Sándor is elismeri, hogy emberhiánnyal küzdenek. Elárulta, hogy a termékeket kifejezetten úgy helyezik el a polcokon, hogy a szokásosnál ne kelljen több targoncást felvenni, kézzel, bárki le tudja venni az árut és elvinni azt a kiadóterületre. „Ezt bárki meg tudja csinálni 1-2 órás betanulás után, ehhez nem kell szakképesítés” – hangsúlyozta.

© Reviczky Zsolt

Ha nincs fekete péntek és karácsony, „csendesen”, két műszakban dolgoznak, ilyenkor, év végén azonban már éjjel-nappal, 0-24 órában. Van, aki 8 órát vállal, de nem ritka a 10-12 órás műszak sem. Szezonon kívül 62-en dolgoznak a raktárban, most csaknem kétszer annyian, 111-en.

Tavaly munkaerő-közvetítővel voltak kapcsolatban, idén az egyszerűsített foglalkoztatást választották. Ennek lényege, hogy a dolgozó csak annyi ideig végez munkát, ameddig feltétlenül szükséges. A munkaviszony határozott időre szól, és egy naptári éven belül nem tarthat tovább százhúsz napnál. Eddig a mezőgazdaságban, a turizmusban és a kereskedelemben volt bevett ez a foglalkoztatási forma, most már a logisztikában is alkalmazzák.

A lemorzsolódás 20-25 százalékos

– utal Téti Sándor arra, hiába szűrik meg a jelentkezőket az első napon, hogy ki alkalmas és ki nem, sokan kiesnek, mielőtt még lejárna a szerződésük, esetükben a hatékonysággal, a motivációval van probléma.

© Reviczky Zsolt

A szortírozásnál, az áruk kiadásánál dolgozhatnának ugyan gépek az emberek helyett, ismeri el Téti Sándor, de szerinte egyelőre nekik jobban megéri emberi munkaerőt alkalmazni. Úgy számol, ahhoz, hogy az év végi rendeléseket teljesíteni tudják, nem kellenek újabb beosztottak, lesznek elegen. Jövőre viszont 10 százalékos bővülésre számítanak áru-darabszámban, ezért „optimalizálni kell a munkafolyamatot”. Elmondta azt is, hogy saját fejlesztéseket már nem kezdeményeznek, megvárják, amíg a cég összeolvad az eMaggal.

Az Extreme Digital a megrendelt áruk csaknem negyedét külföldre szállítja. Ezeket a megrendeléseket is a budapesti raktárból teljesítik. 2010 óta kilenc országban érhető el a cég, gondolkoznak azon, hogy az újpestihez hasonló telepeket a szomszédos országokban is létesítenek.

Időkapu is van

Pezseg az élet a kiadásnál, öten állnak egy asztal körül, és úgy jár a kezük, hogy szinte oda se kell nézniük, szerintem már álmukban is csomagolnak, dobozolnak, zacskóznak, pakolnak, megállás nélkül. Fejük fölött, a falon monitor mutatja név szerint, ki hol tart a napi tervhez képest. Minden nap más a teljesítményszám, amit várnak tőlük, és ettől függ, hogy kapnak-e bónuszt, vagy sem.

Fejenként átlagosan 150 csomagot kell kiadniuk naponta.

Azt is nézik, mennyi idő telik el két szedés között, mennyi csomagot szedtek le, adtak ki, és hány kilométert tettek meg.

© Reviczky Zsolt

A becsomagolt áruk végül kosarakba vagy raklapokra kerülnek, itt „összelegózzák” őket, jöhetnek a futárok. Téti Sándor szerint megbízható futárcéget sem könnyű találni, de az Extreme Digital hét ilyen társasággal is sikerült leszerződnie, és van egy saját futárszolgálatuk is. „Románia kivételével a szaküzletekbe ők viszik az árut, és elvétve házhoz is szállítanak Pest megyében, ha úgy ítélik meg, hogy megéri” – mondta.

Időkapu – ez nem egy misztikus eszköz, a munkafolyamatban így hívják, amikor jönnek a futárok az áruért. Minden futárcéghez más időkapu tartozik, napközben a legelső időpont délelőtt 11 óra.

Nem messze a kiadóterülettől található az a két elzárt raktár, ahol a 60 ezer forintnál drágább termékeket őrzik. Ide diák- és idénymunkások nem mehetnek be, de még az állandó alkalmazottak közül is csak azok, akiknek kártyájuk van a belépéshez.

© Reviczky Zsolt

Az Extreme Digitálnál az éves forgalom egyharmadát fekete pénteken és karácsonykor bonyolítják. Idén háromszor is megtartották a fekete pénteket, az elsőn az elektronikai eszközök, okostelefonok, notebookok, fényképezőgépek voltak a legnépszerűbbek, míg egy héttel később, a másodikon a konyhai nagygépek, hűtők, mosogatógépek, tűzhelyek.

eMAG: részben automatizált

Természetes ez a nagy a sürgés-forgás ilyenkor a raktárban

– mondja Szakács Norbert, az eMAG menedzsere. 2018-ban a cég éves forgalmának hatoda bonyolódott le fekete pénteken, és a karácsonyi rendelések ebben még benne sem voltak.

Üllőn vagyunk, egy ipari parkban, itt áll az eMAG raktára. Az egyik. Van egy másik ugyanis Bukarestben is. Itt is hatalmasak a polcok, az átjárók, és van egy galéria, 1500 négyzetméter, ahol szintén vannak termékek. Náluk összesen 36 targonca áll rendelkezésre az áru mozgatásához.

© Fazekas István

Szakács Norbert azt mondja, ha nincs fekete péntek és karácsony sem közeleg, átlagosan 6 ezer csomag fordul itt meg egy nap, csúcsidőben ennek a többszöröse, akár 20-25 ezer is. „A raktár nagy kapacitáson pörög, hiszen az év egyik legnagyobb kampányának közepén vagyunk" – teszi hozzá.

A legnagyobb feladat a készletek és a beszállítások tervezése, hogy mindig legyen hely az újabb termékeknek.12 ezer négyzetméteren dolgoznak, amihez idén 3 ezer négyzetmétert bérelnek még a közelben, hogy legyen helye mindennek. „Bőven 300 ezer termékről beszélünk” – mondja a menedzser.

Gépesítésről azonban ebben a raktárban is csak részben beszélhetünk. Az eMAGnál most egyelőre részfolyamatokat automatizálnak, és az árut itt is kézzel szedik, rakodják, csomagolják. Tizenhárom állomáson készítik elő szállításra a csomagokat. Állomásonként az asztalok körül legalább három ember végez munkát, itt is nagy a hajtás, a teljesítményt itt is nézik. A toborzásban egy munkaerő-kölcsönző cég segít nekik. Szakács Norbert azt mondja, náluk most nincs munkaerőhiány. Míg máskor száz ember dolgozik a raktárban, most százharminc-száznegyven.