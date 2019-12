Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon valamiért rengeteg postaládában ott volt szerte a városban a Kisalföld legújabb száma – írta az azonnali.hu.

","shortLead":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon...","id":"20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4ae09-c95a-4420-8181-2fdf9b25202a","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","timestamp":"2019. december. 08. 09:12","title":"Ingyen kampány a győri fideszes polgámester-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","shortLead":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","id":"20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ba75e-da6e-433d-9bc2-717bbc880f41","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Megszólalt Mihályi Győző, rágalmazásnak tartja a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","shortLead":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","id":"20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195cf8d9-c118-4033-a9c1-ead21d661d44","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","timestamp":"2019. december. 07. 20:26","title":"Autós üldözés volt Pécsen, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben indult a nyomozás. ","shortLead":"Szeptemberben indult a nyomozás. ","id":"20191208_Meggyanusitottak_valakit_Karacsony_kampanyrendezvenyenek_megzavarasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa9f7a3-abca-4421-97fe-c5ad035be63c","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Meggyanusitottak_valakit_Karacsony_kampanyrendezvenyenek_megzavarasa_miatt","timestamp":"2019. december. 08. 14:58","title":"Meggyanúsítottak valakit Karácsony kampányrendezvényének megzavarása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Ormos_Maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748e5cdd-95cc-4e21-8b25-128e2a4e655b","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Ormos_Maria","timestamp":"2019. december. 09. 11:12","title":"Meghalt Ormos Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte, hogy a szerepben komoly végleteket járhat be. A szinte minden műfajban bizonyító Básti Julival a generációk közötti kapcsolódásokról, hatalmi játszmákról, szakmai sznobizmusról beszélgettünk. Meg arról is, hogy Gothár Péter botránya nem csupán a rendező története, és szerinte semmiképpen sem politikai pártállás kérdése.","shortLead":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte...","id":"20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36b326-f437-498a-8175-57fef2368e22","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","timestamp":"2019. december. 08. 20:00","title":"Básti Juli: A megalázottság megöli a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]