[{"available":true,"c_guid":"c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán divattervezés, és van, ahol már meg is vásárolhatók a kizárólag növényi alapanyagokból készült kreációk.","shortLead":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán...","id":"201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807a0a46-fbd0-4cd3-b934-b28524707b5f","keywords":null,"link":"/360/201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","timestamp":"2019. december. 07. 12:20","title":"Vegán divat: bőrkabát kaktuszból, cipő parafából, ingek csalánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár, lehet, hogy az evéssel a másik művész üzent, és akkor meg megint a művészetnél vagyunk\r

\r

","shortLead":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár...","id":"20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13db1c0-c3bf-4e50-858b-2c4a3529dec3","keywords":null,"link":"/elet/20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 08. 12:35","title":"A világ legdrágább banánját falta be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f1e59-cf85-4a13-909b-dcb5e8845a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve Software kiadta Steam tartalomtovábbító- és kezelő rendszerére (vagy ahogy jobban ismert, játékplatformjára) vonatkozó számait, és az operációs rendszerekkel kapcsolatos adatok nem kis meglepetést hoztak.","shortLead":"A Valve Software kiadta Steam tartalomtovábbító- és kezelő rendszerére (vagy ahogy jobban ismert, játékplatformjára...","id":"20191207_operacios_rendszerek_reszesedese_a_steam_jatekplatformon_windows_7_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f1e59-cf85-4a13-909b-dcb5e8845a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179a1653-e50b-44bf-a0f9-0ae2255f64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_operacios_rendszerek_reszesedese_a_steam_jatekplatformon_windows_7_10","timestamp":"2019. december. 07. 12:08","title":"Érdekes adatok kerültek elő: a Windows 7 egyre népszerűbb, a Windows 10 kevésbé a játékosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai a nyugati integráció tagjaivá váljanak. Ebben meghatározó szerep jut a Balkánon tevékenykedő orosz kémeknek.","shortLead":"Oroszország minden eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy a volt Jugoszlávia még NATO-n és EU-n kívüli tagállamai...","id":"201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a99f68-316d-49cd-98a0-97c052a235cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6989def0-87c5-4c13-b40d-da5de5963f97","keywords":null,"link":"/360/201949__orosz_kemek_abalkanon__kes_ahatba__celpont_anato__szabadfogasu_harc","timestamp":"2019. december. 07. 15:00","title":"Orosz kémek kavarnak a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","id":"20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dacf85-336a-4aac-8754-377bbf702f62","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaf05cb-51c6-4f7e-b87a-4c76072eb6f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának, amely a cirkuszművészet eszközeit alkalmazza a fiatalok személyiségének és szociális képességeinek fejlesztésére.","shortLead":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának...","id":"20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf05cb-51c6-4f7e-b87a-4c76072eb6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f232011-99c7-41cd-918f-607202dbf4b1","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","timestamp":"2019. december. 07. 19:19","title":"A Cirque du Soleil-jel közös képzési programot indított a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók szóvivője. A robbanás pillanatáról megjelent egy videó.","shortLead":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók...","id":"20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e9f1b-b0bd-452c-ae3d-ed4a7a134db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","timestamp":"2019. december. 07. 15:41","title":"Videón az eperjesi gázrobbanás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]