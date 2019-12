Felszámolásba ment át az NHB végelszámolása – vette észre az Mfor a felszámolást végző Pénzügyi Stabilitási Kft. honlapján. A hitelezők 2020. január 31-ig jelenthetik be az igényüket. Fontos, hogy a hitelezői igényüket azoknak is be kell jelenteniük, akik azt a Pénzügyi Stabilitási Kft.-nek még annak végelszámolói minőségében már korábban megtették.

A banknál a krízis szinte napra pontosan egy éve ütött be: 2018. december 18-án jelentették be, hogy az NHB-nak likviditási gondjai vannak. Az MNB akkor felügyeleti biztost rendelt ki, és korlátozták a betétek kifizetését. Az ügyet még különlegesebbé tette, hogy az NHB Bank legnagyobb résztulajdonosa akkor még a jegybankelnök Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás volt, egész pontosan az ő befolyása alatt álló BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Ráadásul időközben az is kiderült, hogy Matolcsy György két fiának cégei is remek ütemérzékkel váltottak bankot, napokkal az MNB fellépése előtt nyitottak számlákat új helyen.

A kifizetési korlátozást kétszer hosszabbították meg, márciusban pedig az MNB visszavonta a bank tevékenységi engedélyét, és elrendelte a végelszámolást. Áprilisban ezt a BanKonzult a bíróságon megtámadta, de augusztusban kiszállt a bankból, az NHB új tulajdonosa azóta az aranykereskedő Solar Gold Zrt. Ez a cég viszi tovább a pereskedést, a következő tárgyalási forduló január végén lesz.