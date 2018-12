Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás alapján fizetett összeg, lakáscélú munkáltatói támogatás – mit érdemes kifizetni még idén, a 2019-es szja-szabályok hatályba lépése előtt? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás...","id":"20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bfeffd-496a-482a-8fe8-339670604ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","timestamp":"2018. december. 17. 10:30","title":"Cafeteria: ezeket a támogatásokat éri meg még az új év előtt kiszórni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db36b8d9-a3b1-4e2e-a7c2-ef4b6209f83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Ez történt: bezárták a torrentoldalt; beindultak a mémgyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","shortLead":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","id":"20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d67ffb0-8b09-43f3-bf95-57135dd2a19a","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","timestamp":"2018. december. 16. 20:10","title":"Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem szerveznének illiberális demokráciát, balról. Vélemény.","shortLead":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem...","id":"20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461fa1fd-514f-4039-8d73-8a46706ee8de","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","timestamp":"2018. december. 17. 11:50","title":"Seres: Occupy MTVA, avagy Kossuth tér visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet magyarországi igazgatója, Vig Dávid szerint az incidenst alaposan ki kell vizsgálni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani.","shortLead":"A szervezet magyarországi igazgatója, Vig Dávid szerint az incidenst alaposan ki kell vizsgálni, a felelősöket pedig...","id":"20181217_Az_Amnesty_szerint_peldatlan_hogy_kepviseloket_eroszakkal_tavolitsanak_el_kozintezmenybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c646037-30fd-47ed-8afb-42c0d5b58621","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_Amnesty_szerint_peldatlan_hogy_kepviseloket_eroszakkal_tavolitsanak_el_kozintezmenybol","timestamp":"2018. december. 17. 20:05","title":"Az Amnesty szerint példátlan, hogy képviselőket erőszakkal távolítsanak el közintézményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]