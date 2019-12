Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","shortLead":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","id":"20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af39074c-b7c8-4965-8ce9-5658fd1faad0","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2019. december. 10. 08:05","title":"Több mint 120 millió forintot csalt ki ügyfeleitől egy oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is tovább lehet küldeni.","shortLead":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is...","id":"20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c29f181-8056-4320-9c2b-15c29097f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","timestamp":"2019. december. 10. 11:33","title":"Végre megoldotta a Google az e-mailezés egyik legnagyobb hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin orosz és Volodomir Zelenszkij ukrán elnökön kívül jelen van Angela Merkel német kancellár és a vendéglátó Emmanuel Macron. A francia elnök orosz nyitása tette lehetővé a találkozót, melynek homlokegyenest ellenkező nézeteket kellene közös nevezőre hoznia.","shortLead":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin...","id":"20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b8105-e902-4d50-8669-c089bc697e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Először kerül szemtől szembe Putyin és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet bele.","shortLead":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet...","id":"20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084da64-6e76-48d3-93f6-e08511a1fe77","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","timestamp":"2019. december. 09. 15:03","title":"Olyan új szoftvert adhat ki az AMD, amellyel jobban futnak a videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","shortLead":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","id":"20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7421927-4dea-487b-a563-88d6d972c4ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","timestamp":"2019. december. 10. 08:46","title":"Reménytelen harcot vívott ez a néhány autós a jeges feljáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","shortLead":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","id":"20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb3c83-4c31-47e4-a4f6-84b705c5c4ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"Migránsozás és sorosozás után most a karácsonyt reklámozza a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették – mondta Alföldi Róbert, aki szeretné, ha az esti tüntetésen leállna a Károly körút, mert annyian vennének részt a közeli, Madách téri demonstrációra. A színész-rendező arról is beszélt, hogy eddig a kussolás, a megalkuvás volt jellemző, és azért is „van beszarás”, mert ez változik, ráadásul mutatkozik némi összefogás.","shortLead":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették...","id":"20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8d9e31-fd17-41a9-b084-64e1ca83331c","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 18:14","title":"Alföldi Róbert szerint kulturális dzsihád zajlott, de \"most beszarás van erősen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","shortLead":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","id":"20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc676f-69c0-4350-bb12-e8dc8ba6fbf9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","timestamp":"2019. december. 09. 13:42","title":"Vizsgálatot indít az Újszínház a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]