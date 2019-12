Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keddi hatállyal meneszti a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt Karácsony Gergely főpolgármester – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfő este.","shortLead":"Keddi hatállyal meneszti a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt Karácsony Gergely főpolgármester – közölte...","id":"20191209_Kirugja_a_Fotav_vezetojet_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0c42cf-24a4-4756-a6db-83adb23ce53b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Kirugja_a_Fotav_vezetojet_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 09. 19:59","title":"Kirúgja a Főtáv vezetőjét Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétfőn a korrupcióellenes világnap alkalmából az Európai Bizottság közzétette annak az Eurobarométer-felmérésnek az eredményét, amely azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak a vállalkozások a korrupcióhoz az EU-ban.","shortLead":"Hétfőn a korrupcióellenes világnap alkalmából az Európai Bizottság közzétette annak az Eurobarométer-felmérésnek...","id":"20191209_magyar_vallalkozasok_korrupcio_eurobarometer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44650bb-d1af-4086-be94-56528664ce21","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_magyar_vallalkozasok_korrupcio_eurobarometer","timestamp":"2019. december. 09. 19:13","title":"A magyar vállalkozások négyötöde tartja komoly problémának a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is leadhatunk rendeléseket a négykarikás gyártó nagy divatterepjárójának legfrissebb kivitelére. ","shortLead":"Immár Magyarországon is leadhatunk rendeléseket a négykarikás gyártó nagy divatterepjárójának legfrissebb kivitelére. ","id":"20191210_hazankban_a_legujabb_audi_q7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6397a3-2df9-43a8-9aa7-6a831da9aff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_hazankban_a_legujabb_audi_q7","timestamp":"2019. december. 10. 07:59","title":"Hazánkban a legújabb Audi Q7, ami 286 lóerővel indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének az utolsó szakaszát. ","shortLead":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének...","id":"20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf6135a-3fde-4f38-8728-94dba2f70c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","timestamp":"2019. december. 11. 12:16","title":"Új trend hódít: a nyugdíjasok inkább a külföldet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","shortLead":"Kedvező befektetési lehetőséget kínált, de a kapott pénzt soha nem fizette vissza. ","id":"20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af39074c-b7c8-4965-8ce9-5658fd1faad0","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Tobb_mint_120_millio_forintot_csalt_ki_ugyfeleitol_egy_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2019. december. 10. 08:05","title":"Több mint 120 millió forintot csalt ki ügyfeleitől egy oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59cf1d-e058-4cc0-84f3-b35029e6e582","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191211_Adventi_mesenaptar__december_11_A_negy_evszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a59cf1d-e058-4cc0-84f3-b35029e6e582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baf9e2b-f5ee-4f56-a07f-c0a75a91b21c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Adventi_mesenaptar__december_11_A_negy_evszak","timestamp":"2019. december. 11. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80289d1f-bce2-4010-9fa0-49096662e5dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Gábor január 1-jétől irányítja az intézetet.","shortLead":"Szabó Gábor január 1-jétől irányítja az intézetet.","id":"20191210_szegedi_tudomanyegyetem_rektor_szabo_gabor_lezerkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80289d1f-bce2-4010-9fa0-49096662e5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b02a50-8280-4f0d-93db-2fe08603ad76","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_szegedi_tudomanyegyetem_rektor_szabo_gabor_lezerkozpont","timestamp":"2019. december. 10. 21:58","title":"A szegedi egyetem volt rektora lett a lézerközpont vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","shortLead":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","id":"20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2331dc9-117f-44f1-8b40-a7b450a5375e","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 11. 14:59","title":"Ingyen utazhatnak a BKK járatain a budapesti álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]