[{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","shortLead":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","id":"20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35224fb2-b4aa-4e95-892a-1bb7710e26c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","timestamp":"2019. december. 11. 05:07","title":"Hatan meghaltak egy lövöldözésben a New Yorkhoz közeli Jersey Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború óta tartja magát. Ennél jobb karácsonyt mi sem tudunk elképzelni, ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, hogy jó társaságban töltsék az ünnepeket.","shortLead":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd...","id":"20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c668d83-e89a-4699-9327-9b33e118908b","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","timestamp":"2019. december. 10. 20:00","title":"Értelmet adunk a karácsonynak – a hvg.hu téli könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék dizájnja a Galaxy S11-ét idézi.","shortLead":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék...","id":"20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af24e66-6d36-4c80-8de6-2546c662558d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Galaxy S11? Akkor nézze meg azt a Samsung-telefont, amit a héten mutatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony Gergelynek is van három lehetősége. Budapest főpolgármestere komoly kellemetlenséget is tudna okozni a fideszes vezetésnek, ha nem érdekelné ennek anyagi vagy erkölcsi ára. A színházak sorsáról megindult a magyar politika következő szkander meccse.","shortLead":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony...","id":"20191211_Adj_kiraly_Katonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256de85-1841-4ef7-8215-622b8eb53254","keywords":null,"link":"/360/20191211_Adj_kiraly_Katonat","timestamp":"2019. december. 11. 06:30","title":"Nyelni vagy nem nyelni? Karácsonynak több opciója van, mint azt Orbán szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is a listához adta.","shortLead":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is...","id":"20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301ef24-6f23-4769-9302-02f629029ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","timestamp":"2019. december. 12. 08:03","title":"Csak egyszer mos fogat naponta? Lehet, hogy van egy szívtelenül rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Greta Thunberg az.","shortLead":"Igen, Greta Thunberg az.","id":"20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23164d1b-6d14-4f05-a5c7-de82cc1f9beb","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","timestamp":"2019. december. 11. 13:58","title":"Nehéz lett volna elveszíteni a fogadást az Év Emberére a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4830d8f0-db6c-44a2-927d-20a02a406776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 24-ig látható az a karácsonyfa a Tennessee Akváriumban, amelynek égőit Miguel, egy elektromos angolna világítja meg.","shortLead":"December 24-ig látható az a karácsonyfa a Tennessee Akváriumban, amelynek égőit Miguel, egy elektromos angolna...","id":"20191210_elektromos_angolna_miguel_wattson_karacsony_karacsonyfaego_izzo_ego_feszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4830d8f0-db6c-44a2-927d-20a02a406776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4fa0a9-10e0-4f36-9b60-a33624d23edb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_elektromos_angolna_miguel_wattson_karacsony_karacsonyfaego_izzo_ego_feszultseg","timestamp":"2019. december. 10. 12:03","title":"Miguel, az elektromos angolna termeli az áramot, hogy világítsanak az égők ezen a karácsonyfán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]