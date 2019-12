Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","shortLead":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","id":"20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda89e74-d2b5-4f1d-a698-496817c3fc2d","keywords":null,"link":"/elet/20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. december. 15. 17:05","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","id":"20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a44d03-6bb1-4f51-9367-788b0377462a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","timestamp":"2019. december. 14. 14:44","title":"Befőttesüvegekkel dobálta az autókat egy 81 éves férfi Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa mentette meg az áldozatot.","shortLead":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa...","id":"20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5507f1-7b0c-4010-a730-a65a6f51a262","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","timestamp":"2019. december. 14. 12:15","title":"Leütöttek majd felakasztottak egy férfit egy kiskunhalasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","shortLead":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","id":"20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd469eef-d2cd-4d36-a6a0-e41656ade425","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","timestamp":"2019. december. 14. 08:40","title":"Egy sas megpróbált elkapni egy polipot, de nagyon megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezés csökkenése gyors és drámai hatással van az ember egészségére, valamint az elhalálozás csökkenésére - derül ki a Nemzetközi Légzőszervi Társaságok Fórumának (FIRS) új tanulmányából.","shortLead":"A légszennyezés csökkenése gyors és drámai hatással van az ember egészségére, valamint az elhalálozás csökkenésére...","id":"20191214_legszennyezes_csokkenese_egeszseges_levego_elhalalozas_firs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3f356-cb7a-42c9-9e9f-213a8ad77325","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_legszennyezes_csokkenese_egeszseges_levego_elhalalozas_firs","timestamp":"2019. december. 14. 18:03","title":"Drámai hatással van az ember egészségére, ha megpiszkálják kicsit a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7205b3-22f6-4594-9bd7-3f671f79818c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem végleg.","shortLead":"Nem végleg.","id":"20191215_Gyuloletkelto_tanokat_hirdetett_egy_predikator_kitiltottak_egy_brusszeli_negyedbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7205b3-22f6-4594-9bd7-3f671f79818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e6f211-2846-47f5-ad9e-c20b8bb28b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Gyuloletkelto_tanokat_hirdetett_egy_predikator_kitiltottak_egy_brusszeli_negyedbol","timestamp":"2019. december. 15. 17:16","title":"Gyűlöletkeltő tanokat hirdetett egy prédikátor, kitiltották egy brüsszeli negyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","shortLead":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","id":"20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f9049-3eaf-4870-b002-239e134b1629","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","timestamp":"2019. december. 14. 15:24","title":"Harmincezernél is több vasutas kap pluszpénzt karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]