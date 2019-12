A napokban írt a hvg.hu arról, hogy a békési Bélmegyeren egyszerre tizenegy vaddisznó hullott el a sertéspestis miatt, a helyiektől kapott információk szerint egy zárt vadaskertben találták meg a tetemekben a vírust. Most a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megerősítette, hogy a békési falu vadaskertjéből származnak az afrikai sertéspestis pozitív eredményei. Bélmegyeren egyedül a Mészáros Lőrinc cégcsoportjához tartozó Hidashát Zrt tulajdonában álló vadaskert működik.

A pár hónappal ezelőtt Budakeszi közigazgatási területén levő vadaskertben talált fertőzött vaddisznók azért keltettek kisebb pánikot, mert Pest megye határait addig nem lépte át a fertőzés, ráadásul, még a megye közvetlen szomszédságában sem mutatták ki a vírust. Békés megyében sem rég ütötte fel a fejét a sertéspestis, a romániai határ melletti Biharugrán találtak december elején egy fertőzött vaddisznótetemet. A falu légvonalban negyven kilométerre van Bélmegyertől, így simán elérhetett a vaddisznók vonulásával is a kór a településig, de úgy tűnik – ha így történt –, hogy a kór terjedését kerítéssel nem lehet megállítani, hiszen a bélmegyeri elhullott vaddisznók a vadászkastély vadászatainak helyszínén, egy kerítéssel elzárt másfél száz hektáros területen belül találták meg.

A budakeszi esetek miatt vizsgálódtak a hatóságok, hogy vajon emberi mulasztások miatt juthatott-e be a kór a vaddisznós kertbe, de már a járványügyi nyomozás elején lehetett tudni, hogy lehetetlen megállapítani nagy bizonyossággal a személyi felelősséget, csak annyit jegyeztek meg a hatóságok, hogy feltehetően látogatók hurcolták be a területre a fertőzést.

Bélmegyerre akár természetes úton is eljuthatott a vírus, de nem kizárható, hogy a zárt területre mégis csak vadászokkal vagy a vadászati személyzettel juthatott be a vírus. A végeredmény szempontjából majdnem mindegy is a terjedés útvonala, de az már biztos, hogy harmadával olcsóbban lehet vadászni a területen vaddisznókra, amennyiben az a kór terjedését hivatott megállítani, ugyanis december 12-én kihirdették azt a törvénymódosítást, amelyet még november végén nyújtott be Vejkey Imre, kereszténydemokrata képviselő, és amely szerint a járványügyi szempontból végzett vadásztatás, és az ennek során elejtett vadhús értékesítése adómentes.