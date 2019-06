Szemerey Tamás, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének NHB Bankja 12,5 milliárd forint betétet fizetett ki 2018 november-decemberben, ez okozott likviditási válságot, amely végül a felszámolásához vezetett.

A jegybank december 18-án állapította meg, hogy az NHB bajban van, egyúttal korlátozó intézkedéseket rendelt el.

Szűk két héttel korábban legalább 17, a Szemerey—Matolcsy-klánhoz köthető cég nyitott új bankszámlát más pénzintézetnél.

Köztük Matolcsy György fiainak cégei, továbbá Matolcsy Ádámhoz közel álló vállalkozókéi: példaként Száraz Istvánt, Somlai Bálint Fülöpöt, Pintér Máté Tibort említhetjük.

Akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre – gondolhatta Szemerey Tamás, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, amikor utoljára lekapcsolta a villanyt felszámolás alá vont bankjában. Az NHB Növekedési Hitel Bank 2018 novemberében és decemberében összesen 12,5 milliárd forint betétet fizetett ki ügyfeleinek, ami „jelentősen megterhelte” a likviditását. A bank utolsó beszámolója megerősítette, amit korábban csak sejteni lehetett: rövid idő alatt valakik olyan sok pénzt vettek ki belőle, hogy a betétek fedezetére nem maradt elég, könnyen pénzzé tehető eszköz.

Ez a 12,5 milliárd hatalmas összeg volt a minibank számára, ügyfelekkel szembeni teljes kötelezettségállományának – amiben a betétek is benne vannak – harmadát-negyedét tette ki. A beszámoló tanúsága szerint a tekintélyes summa kifizetése után, 2018 végére a folyószámlák és a felmondható betétek állományában 9,2 milliárdos összegre nem volt likvid fedezet. A pénzügyi vállalatok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank december 18-án állapította meg, hogy az NHB likviditási válságba került, ezért korlátozó intézkedéseket vezetett be, majd március közepén visszavonta a tevékenységi engedélyét, és elrendelte a végelszámolását.

Nagy kérdés, mi történt novemberben és decemberben, pontosan kik és miért vettek ki milliárdokat a Szemerey–Matolcsy-klán házibankjának tekintett pénzintézetből. A HVG 17 olyan vállalkozást talált, amely az NHB-nál vezette számláit, erősen kötődik a bankhoz, illetve a Szemerey–Matolcsy családhoz, és valamilyen megfontolásból hetekkel december 18-a előtt nyitott számlát más pénzintézetnél. Sőt szinte egytől egyig december 6-án váltak meg az NHB-től, és csaknem kivétel nélkül a Gránit Bankhoz költöztek.

Előfordulhat, hogy a Matolcsyékhoz közel álló üzleti kör tagjai merő véletlenségből pont ugyanazon a napon ébredtek rá, hogy ideje pont ugyanahhoz a bankhoz átszerződni? Ennek a valószínűségét tekinthetjük nullának. Lehetséges az is, hogy e kör tagjai közt afféle minibankpánik tört ki, sejtettek, netán hallottak valamit az NHB körüli problémákról, ezért úgy döntöttek, menekülnek, amíg tehetik. Fontos tényező, hogy mi vezethetett a pánikhoz, jutottak-e belső információkhoz akár az NHB-ból, akár a felügyeletét ellátó MNB-ből. Az utóbbi különösen aggasztó lenne. De felmerül egy harmadik lehetőség is, hogy szándékosan be akarták dönteni az NHB-t, ezért összehangolt betétkivonást indítottak. Ez sem zárható ki. Több jel utal rá, hogy Szemerey Tamás és Matolcsy György között feszültségek támadtak: Szemerey felesége öt évig töltött be vezető pozíciót a jegybank egyik Pallas Athéné-alapítványánál, 2018. december 13-án azonban lemondott posztjáról, az alapítványok pedig 2018 során fokozatosan felszámolták NHB-s betéteiket.

Matolcsy György két fiának, Ádámnak és Máténak három cége nyitott számlát a Gránit Banknál december 6-án, üzleti megfontolásból – indokolta Matolcsy Ádám az mfor.hu-nak. Száraz István cégei és érdekeltségei közül szintén három ment át ugyanezen a napon a Gránithoz: a Core Solutions, az Info-Frame-Solutions és az S.Plissken Kft. „Azért váltottunk, mert a bank működése nem volt szakszerű, és folyamatosan romló tendenciát is mutatott” – magyarázza a HVG-nek Győrfi György, az Info-Frame és a Core Solutions ügyvezetője. Száraz István egyebek mellett arról ismert, hogy az ő befolyása alatt működött a New Wave-csoport, amely megvette a később a fideszes propagandamédia online zászlóshajójává (vissza)fejlesztett Origót, majd továbbpasszolta Matolcsy Ádámnak. A New Wave egyébként egy Szemerey Tamáshoz köthető cseh cég tulajdonában volt az Origo felvásárlásakor.

A New Wave-nél vezette a televíziós üzletágat Somlai Bálint Fülöp, akinek négy ingatlanos cége dobbantott december 6-án az NHB-tól a Gránithoz: a Somlai Property, a Raw Development, a Klauzál8 Invest és a Safe Depo. Somlai szintén az NHB szolgáltatásaiban tapasztalt minőségi problémákkal indokolja az új számlák megnyitását. Pedig a Safe Depót csupán hetekkel korábban, októberben gründolták, méghozzá két NHB-s számlával – ezek szerint akkor még jó választásnak tűnt a pénzintézet. A Raw Development pedig konkrétan Szemerey közvetlen érdekeltségi köréből vándorolt Somlaihoz, első éveiben komoly megrendeléseket kapott a Pallas Athéné-alapítványoktól. Az ő távozása érinthette a legérzékenyebben az NHB-t: az év végén 1,9 milliárdos bankbetétről számolt be, bár nem világos, hogy ez az összeg megvolt-e már akkor is, amikor Szemerey bankját leállították. A Klauzál8 2017-ben közel egymilliárdos hitelt kapott az NHB-tól.

Különféle bulifotók és üzleti átfedések tanúsága szerint Pintér Máté Tibor és felesége, Pintér-Farkas Tímea is kiváló viszonyt ápol Matolcsy Ádámmal és Száraz Istvánnal. Előbbinek az Infit Invest nevű cége lépett le a Gránithoz december 6-án, utóbbinak Qut Ingatlanforgalmazó, illetve Seedstrom Property nevű vállalatai – igaz, egy nappal később. Mindhárom cég kapott korábban hitelt az NHB-tól.

A Qut nemcsak Pintér-Farkas érdekeltsége, a kft-ben tulajdonrésze van a Szemereyhez köthető HZ Group Kft.-nek. Ez már december 5-én új számlát nyitott a CIB-nél. Pintér-Farkas Tímea és Száraz István érdekeltségébe egyként sorolható a Hübris Sörfőzde és az ahhoz tartozó két cég, egy zrt és egy kft. Mindkettő december 7-én nyitott számlát a Gránitnál, illetve 6-án az OTP-nél.

Még a Pintérék előtti időkben a Qut a budai Várnegyedben egy ingatlanfejlesztésen dolgozott együtt a Raw Developmenttel, az Infit Invest pedig a belvárosi Kasselik-házban fejlesztett, amely idén januárig a jegybanki alapítványok tulajdonában volt.

Kissé kilóg a sorból az Organic One nevű mezőgazdasági kft, amely csak december 12-én nyitott új számlát, éspedig az OTP-nél. Ez a cég a 2003-as bejegyzése óta a család Szemerey felének körében volt, jelenlegi tulajdonosa egy áttétellel a távolabbi rokon Szemerey Szabolcs. Szemerey Tamás közeli érdekeltségei az NHB-val szembeni korlátozások bevezetése után egy nappal nyitottak új számlákat, az OTP-nél és a CIB-nél. Az azonban nem meglepő, hogy a Matolcsy Ádámhoz köthető távozók a Gránitot választották: e bank az utóbbi időben egyre inkább Fidesz-közelinek tűnik. Az Átlátszó értesülése szerint Tiborcz István miniszterelnöki vő ingatlanos érdekeltségeinek összes hitele 2018 őszén közel 10 milliárd forint volt, ebből 3,5 milliárdot a Gránit nyújtott, a többit a Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor földije, Vida József vezette Takarékbank. Utóbbinak az igazgatóságában éppen tavaly ősszel kapott helyet a Gránit tulajdonos-vezérigazgatója, Hegedüs Éva.

Ez a 17 cég önmagában nem magyarázza az NHB-ból történt 12,5 milliárdos betétkivonást, beszámolóik alapján csak bő 2 milliárd forint bankbetétjük lehetett. Tulajdonosaik azonban vagyonos emberek, nem tudni, magánszemélyként is vettek-e ki pénzt a bankból. Ráadásul bőven akadhatnak ebben a körben olyan cégek, amelyeknek nem kellett új számlákat nyitniuk ahhoz, hogy leléphessenek az NHB-tól. Ilyen például az Origót kiadó, állami hirdetésekkel gazdagon kitömött New Wave, amit Matolcsy Ádám novemberben ajándékozott oda a KESMA nevű, Fidesz-közeli médiaalapítványnak. A cégnek közel 400 millió forint pénzeszköze volt 2018 végén, az évet 4 milliárdos árbevétellel zárta, ebből 3,6 milliárd reklámokból származott.