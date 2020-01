Tiborcz István érdekeltségéből Szíjj Lászlóhoz került a Visegrádi Hotel – írja az Mfor. A gazdasági portál az érdi járási hivatal környezetvédelmi főosztályához benyújtott előzetes környezetvédelmi hatástanulmányra hivatkozik, amelyből kiderül: a Visegrádon félbehagyott szállodát már nem a BDPST Zrt. építi.

A szállodát annak idején az ír kézben lévő Tourist Projects Kft. kezdte el építeni, ám a 2008-as világválság miatt a rá következő évben félbehagyták – emlékeztet az Mfor. A torzó 2016-ban került a miniszterelnöki vő érdekeltségéhez. A BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. a Longoria Holdingon keresztül zsebelte be az épületkezdeményt, és módosított a tervein, ezért 2018-ban benyújtott egy előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, melyet akkor jóvá is hagytak, ám az építkezést Tiborczék sem fejezték be. A mostani hatástanulmányt már a 2017 decemberében létrehozott Minerva V50 Ingatlanfejlesztő Alap nevében eljáró Minerva Befektetési Alapkezelő Zrt. nyújtotta be. Ennek a tulajdonosa Szíjj László.

Az Mfor idézi az újabb hatástanulmányt is, amelyet a tervek változtatása miatt nyújtottak be decemberben. A szálloda szobaszáma a korábbi tervekhez képest 204-ről 214-re változott, de egyebek mellett módosult a fűtési rendszer is.

Ha elkészül, a hotel négy csillagos Superior wellness szálloda lesz, amely összesen 428 vendéget és 20 fős személyzetet tud elszállásolni. Az építési terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park szomszédságában található, amely Natura 2000 védettséget élvez – emlékeztet a portál. A tulajdonos így igyekszik tájba illeszteni az épületet, és azt ígéri, nem lesz szükség további fakivágáshoz a befejezéséhez.

