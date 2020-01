A külföldiek mentették meg a magyar szállodákat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem nyersen kerül az appba.","shortLead":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem...","id":"20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee021a0-b52c-4e7c-bf84-b5d50ea43685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","timestamp":"2020. január. 13. 19:20","title":"Az Instagram mostani változtatása valószínűleg mindenkinél kiveri a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra. Nem állunk jól. A gyors technológiai átalakulás miatt teljesen új megközelítés kellene az oktatásban, de ennek még a csírája sem látszik.","shortLead":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra...","id":"20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef34cb9-46de-48b0-983d-7b9982aa1778","keywords":null,"link":"/360/20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","timestamp":"2020. január. 15. 07:00","title":"Ha nem lesz oktatási reform, a gyerekeink munkáját már elveszik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Becsó Zsolt korábban azt állította, 2018 szeptemberében született döntés arról, hogy eladja a tulajdonrészét. Aztán bő egy évig mégis megtartotta.","shortLead":"Becsó Zsolt korábban azt állította, 2018 szeptemberében született döntés arról, hogy eladja a tulajdonrészét. Aztán bő...","id":"20200114_becso_zsolt_fidesz_ublot_kft_zughotel_nagymezo_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a48140-af96-48fb-b783-6e067ab97f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_becso_zsolt_fidesz_ublot_kft_zughotel_nagymezo_utca","timestamp":"2020. január. 14. 13:36","title":"Kiugrott a fideszes képviselő a zughoteles cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állami kommunikációs megbízást kaptak Balásy Gyula cégei, az e-sportot kellett népszerűsíteniük.","shortLead":"Állami kommunikációs megbízást kaptak Balásy Gyula cégei, az e-sportot kellett népszerűsíteniük.","id":"20200114_Az_allam_15_milliard_forintert_nepszerusitteti_a_sportszeru_videojatekozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5757bda3-80b2-4d95-8bb5-1743fb221775","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Az_allam_15_milliard_forintert_nepszerusitteti_a_sportszeru_videojatekozast","timestamp":"2020. január. 14. 12:06","title":"Az állam 1,5 milliárd forintért népszerűsíti a sportos videojátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető a 7 üléses nagycsaládos állami támogatás. ","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető...","id":"20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0f7d5-807d-4bea-8453-f13e4bcb08e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2020. január. 15. 07:59","title":"Hazánkban a Mercedes-AMG 306 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd288d9-9e42-45f7-bf49-359e9cc10216","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ezer bolt sincs az országban, ahol zászlóval kell megjelölni a sertéshús származási helyét. A legtöbb vásárló nem arra kíváncsi, hogy a saját országából érkezik-e egy hús, sokkal inkább az EU-n kívüli termékkel szemben bizalmatlan.","shortLead":"Ezer bolt sincs az országban, ahol zászlóval kell megjelölni a sertéshús származási helyét. A legtöbb vásárló nem arra...","id":"20200114_zaszlo_bolt_sertes_hus_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cd288d9-9e42-45f7-bf49-359e9cc10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439de9b0-b5b8-4dd2-9f17-75aa15fbe6db","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_zaszlo_bolt_sertes_hus_vasarlas","timestamp":"2020. január. 14. 15:16","title":"Miért is kell zászlóerdő a hentespultokba? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]