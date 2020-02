Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","shortLead":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","id":"20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cb77d-80dd-4155-b820-48f30d6b73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","timestamp":"2020. február. 04. 21:44","title":"A Kutyapárt kisegíti a nulla megtakarítással rendelkező Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21afb57d-6bd9-4d0c-a32a-475cdf61da91","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. február. 06. 17:30","title":"Radar360: több száz menekült vonult a határhoz, tajvani a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat Oscarra jelölt Kisasszonyok pedig arra bizonyíték, hogy egészen briliáns, önazonos, találékony filmes. A legtöbben ilyen, rafináltan, de nem mesterkélten modernizált feldolgozást szeretnének készíteni egy klasszikus regényből. De csak nagyon kevesen tudják, mi is kell hozzá. Kritika. ","shortLead":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat...","id":"20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18236158-9db5-4924-a2d1-4e2e73ac6ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","timestamp":"2020. február. 05. 20:00","title":"Kosztümös lányregény ritkán ilyen friss és szabad a vásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","shortLead":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","id":"20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9253c673-ca1d-474b-b55a-342e05cfa64e","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","timestamp":"2020. február. 04. 20:57","title":"Meghalt a Budapest Pride elnöke, Nagy Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","shortLead":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","id":"20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccfd20-b2a1-4dc9-91f1-498226585315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","timestamp":"2020. február. 06. 10:59","title":"Fék nélküli kocsival kaptak el egy autóst, ráadásul még tetézte a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd91efe-6211-43f1-8e2d-e8a407c02c7c","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ellenzék megosztására és a Fidesz-tábor hergelésére egyaránt alkalmas a Niedermüller Péter szavai nyomán támadt botrány. Nemzetközi szakértőt is megkérdeztünk az ügyről. ","shortLead":"Az ellenzék megosztására és a Fidesz-tábor hergelésére egyaránt alkalmas a Niedermüller Péter szavai nyomán támadt...","id":"20200205_Kirekesztosdi_es_aldozati_szerep_a_Niedermullerugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd91efe-6211-43f1-8e2d-e8a407c02c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aab3c0c-612d-4e2e-ba98-2495e01fb572","keywords":null,"link":"/360/20200205_Kirekesztosdi_es_aldozati_szerep_a_Niedermullerugyben","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Az áldozati szerep vigaszt nyújt, és erkölcsi tisztaságot kölcsönöz a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte.","shortLead":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának...","id":"20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b03b28-5540-474e-8113-32f0d7b8dba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","timestamp":"2020. február. 05. 05:45","title":"Trump: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]