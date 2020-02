Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","shortLead":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","id":"20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1351bef-df0a-4edc-9a8e-42d62dea381f","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","timestamp":"2020. február. 09. 07:45","title":"Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","shortLead":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","id":"20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b7c2-b41d-4db3-8554-1edc5948b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","timestamp":"2020. február. 10. 10:48","title":"Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz intéztek kérdéseket a Nemzeti alaptantervről. \r

\r

","shortLead":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz...","id":"20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0167b04c-0943-4998-b162-c65bb9800a15","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","timestamp":"2020. február. 10. 09:20","title":"Tizenöt kérdést tett fel a NAT-ról a miskolci Herman tantestülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","shortLead":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","id":"20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61b20a-480a-4477-9aa8-62106bb58f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","timestamp":"2020. február. 10. 11:21","title":"Íme a 480 km/h végsebességű hiperautó első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban, még mindig nem kapták el.","shortLead":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban...","id":"20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb6b206-41e3-4782-a4de-101b42358f5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","timestamp":"2020. február. 08. 21:28","title":"Még mindig nem fogták el a húsz embert agyonlövő thaiföldi ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","shortLead":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","id":"20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651c4b61-1ae2-4912-9a42-e3063ae35f3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","timestamp":"2020. február. 08. 18:47","title":"Lelőtt orosz ellenzékiről nevezik el az orosz nagykövetség előtti teret Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]