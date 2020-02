Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar nyelvű vers XX. századi hányattatásairól.","shortLead":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar...","id":"20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f7a27c-6aa3-4f4e-873d-3a305b9e7bc1","keywords":null,"link":"/360/20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","timestamp":"2020. február. 10. 13:00","title":"Csoda, hogy előkerült, és kétszeresen is csoda, hogy megmaradt az Ómagyar Mária-siralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan mégis rögtön érezték, hogy ez valami más. Rövid idő alatt Magyarországon is kibontakozott a hip-hop szubkultúra, a zene pedig magával hozva a vizuális művészetet és a táncot. BP Underground Hip-Hop, első rész. ","shortLead":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan...","id":"20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37de6c5f-55ac-4dad-9573-3a3ebeca3aaf","keywords":null,"link":"/360/20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","timestamp":"2020. február. 08. 19:00","title":"Doku360: \"A rap lett a városba költözött népköltészet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","shortLead":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","id":"20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bcb173-dedf-4642-9f34-316846c965cd","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Lemondott az elnök a szexuális erőszakkal vádolt francia műkorcsolyaedző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszószövetség az államtitkárt jelöli a nemzetközi szervezetbe.","shortLead":"Az úszószövetség az államtitkárt jelöli a nemzetközi szervezetbe.","id":"20200208_Szabo_Tunde_orokolheti_meg_Gyarfas_helyet_a_LENben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24160a1-6104-48b8-a466-4f9495df475d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Szabo_Tunde_orokolheti_meg_Gyarfas_helyet_a_LENben","timestamp":"2020. február. 08. 20:48","title":"Szabó Tünde örökölheti meg Gyárfás helyét a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Amennyiben megigényeljük a lehetőséget, havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint értékben ingyenesen vehetünk fel készpénzt bankjegykiadó automatából. Ám adódhat olyan helyzet, amikor mégis díjat számláz fel a bank. Ezt sokan észre sem veszik, hiszen úgy gondolják, belül vannak az ingyenes kereten, ez pedig éves szinten akár tízezer forint plusz kiadást is jelenthet. ","shortLead":"Amennyiben megigényeljük a lehetőséget, havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint értékben ingyenesen vehetünk...","id":"20200210_ingyenes_keszpenzfelvetel_bankolas_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4746202-34fa-4327-8269-d391a18c3e1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_ingyenes_keszpenzfelvetel_bankolas_bank","timestamp":"2020. február. 10. 09:58","title":"9 ok, ami miatt elbukhatjuk a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]