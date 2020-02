Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza...","id":"202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a59bf-107d-4714-81c0-849e925d1097","keywords":null,"link":"/360/202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","timestamp":"2020. február. 11. 13:00","title":"Nagyhatalmak gázháborúja zajlik, mi pedig ott ülünk a kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","shortLead":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","id":"20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0144a4c0-fa01-4ee8-9e70-10b91d269d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","timestamp":"2020. február. 11. 11:08","title":"Mark Wahlberget elvarázsolta a Mercedes-AMG One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","id":"20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb815a9-78eb-400d-8bcf-b43ec9541a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. február. 10. 19:59","title":"Háztetőket bontott meg, fákat döntött ki a Ciara Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","shortLead":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","id":"20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174969b8-8352-497f-ac32-ae4e08c7f613","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","timestamp":"2020. február. 11. 19:16","title":"Megvan az első magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]