Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el hirdetni a volt északmacedón miniszterelnök mögött álló párt szócsöveinek számító médiumokban. Miközben az is kiderült, hogy a hirdető cégek aligha adtak el valamit az országban, Szlovéniában is egyre nagyobb a botrány a Fidesz-közeli médiumok miatt.

Furcsa változások történtek 2017-ben a macedón nacionalista párt, a VMRO-DPMNE mögött álló lapok finanszírozásában. Míg korábban a Kurir, a Denesen, a Lider, a Republika, valamint több más lap és tévé ontotta a nagyvállalatok és állami intézmények hirdetéseit, a választási vereség után ezek a médiumok elvesztették bevételi forrásaik jelentős részét. A fizetések késni kezdtek, egyes médiumok pedig el is hallgattak, megszűnt például a Republika nyomtatott magazinja. A nehéz időszak azonban nem tartott sokáig, az űrt ugyanis a közben Észak-Macedóniára átkeresztelt országban csak „magyar médiumokként” ismert cégek töltötték be.

A Balkaninsight nevű hírportál elemzése fel is sorolja azokat a magyar vállalatokat – például a horvát olívaolajat forgalmazó Oliveryt, a Skin Delight kozmetikai céget vagy a Bonyart webáruházat – amelyek hirtelen úgy érezték, nekik mindenképpen macedón médiumokban kell hirdetniük. A magyar hirdetők megjelenésének idejével esett egybe az, hogy a Fidesz-közeli médiumokból ismert két magyar állampolgár, Schatz Péter és Adamik Ágnes megjelent a macedón médiapicon: a VMRO-DPMNE párthoz közeli médiumokat kiadó cégek – az Em Media, a Prva Republika és az LD Press Media – átkerültek az Adamik Media Company többségi tulajdonába. A 2017 szeptemberében alapított cégben Adamik Ágnes a Balkaninsight szerint százszázalékos tulajdonos. Schatz sem maradt médium nélkül, ő – négy vállalaton keresztül – az ugyancsak a Gruevszkit támogató Alfa TV tulajdonosa.

Baráti szívesség

A Balkaninsight, illetve a BIRN balkáni oknyomozó portál ugyan kérdéseket tett fel az érintett cégeknek és üzletembereknek, ám a megkérdezettek – arra hivatkozva, hogy a kért információk üzleti titoknak számítanak – nem válaszoltak arra, ők keresték-e meg a médiumokat, vagy éppen a hírportálok és lapok kerestek maguknak új tulajdonost. Az viszont kiderült, hogy a hirdetőket a reklámokat fizető vállalatok tulajdonosainak „barátai” kérték fel, hogy termékeiket a macedóniai médiumokban népszerűsítsék. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a hirdetők tudatában voltak-e az által „kiválasztott” médiumok politikai irányultságának, a Bonyart ezt válaszolta: „Csak fasiszta weboldalakon nem hirdetnénk. De mi bízunk a barátainkban, hogy ők soha nem is javasolnának ilyen internetes oldalt. Nagyra értékeljük az újságírók és a médiumok munkáját.”

Első ránézésre semmi különös nincs abban, hogy magyar cégek reklámoznak a magyar tulajdonban lévő macedóniai médiumokban – írta a Balkaninsight. Viszont az az ő figyelmüket is felkeltette, hogy az Olivery nem egy nagyvállalat: a céget 2017-ben alapították, és az első évben 1,8 millió forintos forgalmat ért el. A következő évben 2,4 millió forint volt a forgalom, és 1,4 millió a profit. Az alacsony forgalom ellenére az Olivery több mint egy évig a legjobb hirdetői helyeket kapta meg a portálokon. A portál szerint az is furcsa, hogy az Olivery üzleti modellje – legalábbis annak macedóniai eleme – garantáltan veszteséges volt: a cég üvegenként 15 euróért árulta termékeit, s ebben az árban még nem volt benne az akár 40-50 eurós szállítási díj. Az Olivery viszont teljesen közönséges olívaolajat árult, olyat, amelyet a szkopjei boltokban 5-7 euróért lehet megvenni. A budaörsi cég nyilvánosan elérhető beszámolója nem is számol be arról, hogy exportbevételt szerzett volna.

A Bonyart sem egy óriásvállalat – ennek anyacége a Yozzy éves szinten 200 milliós árbevételt, és 2,5 millió forint körüli adózott eredményt ér el. A 200 milliót – a beszámoló alapján – a magyar piacon szerezte be, exporbevétele nem volt sem 2017-ben, sem 2018-ban. A Skin Delight mögött pedig egy magánvállalkozó áll: egy olyan üzletasszony, aki a Bali szigetén töltött három év után adta fel ügyvédi pályáját, hogy megalapítsa a Skin Delight márkát. Amelyet – remek üzleti érzékkel – magyar nyelvű reklámokban hirdetett a reménybeli macedón ügyfeleknek.

A hirdetők egy része már felhagyott a macedóniai kampányokkal, Gruevszki, aki a Fidesz-kormánnyal egy időben kezdte meg a macedóniai „Soros-kampányt”, pedig 2018 őszén magyar diplomaták autójában ülve Szkopjéból Magyarországra szökött, miután kétéves letöltendő büntetésre ítélték hazájában korrupció miatt. A volt jugoszláv tagköztársaságban egyébként áprilisban parlamenti választást tartanak, s egyelőre közel egyformán áll a a kormányzó szocialisták, illetve a VMRO-DPMNE politikusainak a népszerűsége.

Szlovén szálak

Szlovéniában is megjelentek a Fideszhez közeli médiabefektetők: ott is a helyi Orbán-szövetségest, a Szlovén Demokrata Pártot és az azt vezető Janez Jansát támogató médiumokban szereztek tulajdont a magyar befektetők. A magyar jelenlét – és a médiumok által kifejtett politikai tevékenység – sokaknak nem tetszik. A távozó miniszterelnök, Marjan Sarec éppen pénteken szólította fel az illetékes parlamenti bizottságokat, hogy vizsgálják meg, milyen külföldi erők finanszíroznak médiumokat az országban. „Bárki is pénzeljen téged, valószínűleg nem a szépséged miatt teszi, hanem azért, mert valamit kér cserébe” – magyarázta a humoristából lett kormányfő. A politikus részben nyitott kapukat dönget, a szlovén hatóságok már megkezdték a vizsgálatot.