[{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el egy kassai üzletből, kalapáccsal zúzva szét a vitrineket.","shortLead":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el...","id":"20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37f1f1-d3d7-45ef-a721-69c1b57101fa","keywords":null,"link":"/elet/20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","timestamp":"2020. február. 16. 18:03","title":"Videón a kassai százmilliós ékszerrablás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat? 