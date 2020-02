Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","shortLead":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","id":"20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdf68e3-75bc-4674-a537-1bab55e788ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","timestamp":"2020. február. 19. 14:17","title":"Klaus Maria Brandauer: Mindannyiunknak problémái vannak a bennünk élő gonosszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","shortLead":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","id":"20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816821a-adce-488c-9aac-6b5c11d91561","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","timestamp":"2020. február. 19. 13:29","title":"Az emberek többsége vegetáriánus lenne, ha mindenkinek magának kellene levágnia az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","shortLead":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","id":"20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679aa4f9-ac93-4629-b015-aafd910f835f","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","timestamp":"2020. február. 18. 16:07","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kórja miatt lefújta a turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású milliárdos, Soros György nyílt levélben kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről az oldal alapítóját, Mark Zuckerberget és Sheryl Sandberget, a szolgáltatás operatív igazgatóját. Soros szerint a Facebook Donald Trump újraválasztásán munkálkodik.","shortLead":"A magyar származású milliárdos, Soros György nyílt levélben kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről az oldal...","id":"20200218_soros_gyorgy_facebook_kozossegi_media_politikai_hirdetes_mark_zuckerberg_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bfa4b4-f9ae-4a45-a059-39bb64354962","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_soros_gyorgy_facebook_kozossegi_media_politikai_hirdetes_mark_zuckerberg_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. február. 18. 10:45","title":"Soros György kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő terveket és EU-s kötelezettségeket sorolt fel a miniszterelnök, gyakorlatilag kivétel nélkül. Ennek ellenére előrelépés igenis lehet, de ahhoz arra is szükség lesz, hogy a kormány sok pénzt és törvényi szigort tegyen a tervek mögé.","shortLead":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő...","id":"20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33cc80d-6c6b-44ce-926a-9fb9ac828bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Csak újrahasznosítás – Megnéztük, mennyi az újdonság Orbán zöld akciótervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde64972-a718-48cc-9922-4119de30c562","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megkezdték a Pininfarina Battista versenypályán történő tesztelését, az első autókat az év végén vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Megkezdték a Pininfarina Battista versenypályán történő tesztelését, az első autókat az év végén vehetik majd át...","id":"20200218_a_szakma_nagyagyui_fejlesztik_az_1900_loeros_hangtalan_olasz_sportkocsit_pininfarina_battista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde64972-a718-48cc-9922-4119de30c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13dba6-7501-4b3b-af20-fd28764b8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_a_szakma_nagyagyui_fejlesztik_az_1900_loeros_hangtalan_olasz_sportkocsit_pininfarina_battista","timestamp":"2020. február. 18. 07:59","title":"A szakma nagyágyúi fejlesztik az 1900 lóerős hangtalan olasz sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]