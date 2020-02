Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","shortLead":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","id":"20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe79bb4-e952-4349-800f-a1f08e5f1361","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","timestamp":"2020. február. 26. 11:31","title":"Itt a Mercedes 421 lóerős kompakt szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket szakavatott módon, ugyanakkor személyes és szenvedélyes olvasói élményeik felől ajánlják a zsűritagok.","shortLead":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket...","id":"20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a31a69-cd66-462f-bb6b-89297bdb4d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Megvan a 2020-as Aegon Irodalmi Díj shortlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja, hogy a készülék megtestesíti azt, amit innovációnak nevezünk 2020-ban a mobiltechnológiában.","shortLead":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja...","id":"20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68190a4b-7908-4634-b481-6e5062aaf818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","timestamp":"2020. február. 27. 10:03","title":"Holnap megmutatják az androidos telefont, melyet 2020 etalonjának gondol a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814197dd-aebd-4a22-918c-9a643c279260","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még egyetlen embert sem diagnosztizáltak San Franciscóban koronavírussal, de a városvezetés úgy döntött, felkészül a járvány érkezésére.","shortLead":"Még egyetlen embert sem diagnosztizáltak San Franciscóban koronavírussal, de a városvezetés úgy döntött, felkészül...","id":"20200226_Egeszsegugyi_veszhelyzetet_hirdettek_San_Franciscoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814197dd-aebd-4a22-918c-9a643c279260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f8e147-585b-474a-8bc6-e8990d8227a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Egeszsegugyi_veszhelyzetet_hirdettek_San_Franciscoban","timestamp":"2020. február. 26. 07:32","title":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és az űrkészleteket is.","shortLead":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és...","id":"20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9356f96-010e-4482-a3d3-22899783cb31","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","timestamp":"2020. február. 25. 17:41","title":"Meghalt a Lego-figurák alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","shortLead":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","id":"20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dae16-fe1c-418b-bc89-7035bfc3bc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2020. február. 26. 07:14","title":"Villámlást, jégesőt, néhány helyen havat hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","shortLead":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","id":"20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c1da-cee1-4018-b4da-886377b9b2a0","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:25","title":"A koronavírus betesz néhány ingyenes külföldi nyelvtanfolyamnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]