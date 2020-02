Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","shortLead":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","id":"20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7bffbb-f969-41ba-80b3-8fa99c6d8b56","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","timestamp":"2020. február. 26. 11:24","title":"A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278","c_author":"HVG","category":"360","description":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt parkolási cég, a Centrum egykori tulajdonosa volt.","shortLead":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt...","id":"202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34fbe49-9684-4eeb-83aa-f8ef789d8b71","keywords":null,"link":"/360/202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","timestamp":"2020. február. 27. 10:00","title":"Pintér Sándor volt államtitkárának megtetszett a parkolási biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","shortLead":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","id":"20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5374cc5d-9e99-4249-89d6-5e0cf754b627","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. február. 27. 20:41","title":"180 gyerek fertőződhetett meg calicivírussal Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz kezelésében. Eddig csak egereken tesztelték, de azokon jól működött.","shortLead":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz...","id":"20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402c120d-f370-4e23-8da4-c026bedcdbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","timestamp":"2020. február. 26. 17:03","title":"Amerikai tudósoknak sikerült kigyógyítaniuk egereket a cukorbetegségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyarapodó, gondoskodó költségvetést ígért a városvezetés, de a pénzügyi mozgástere szűkös. A napi szintű működésre lehet elég a főváros pénze, a nagyobb terveket meg kell próbálni olcsón kigazdálkodni.","shortLead":"Gyarapodó, gondoskodó költségvetést ígért a városvezetés, de a pénzügyi mozgástere szűkös. A napi szintű működésre...","id":"20200226_Megszavaztak_a_2020as_fovarosi_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83602982-56fa-4889-a811-ee04a976ca7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Megszavaztak_a_2020as_fovarosi_koltsegvetest","timestamp":"2020. február. 26. 14:32","title":"Megszavazták a 2020-as fővárosi költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]