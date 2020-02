Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon egyelőre nem tudni megerősített koronavírusos esetről, de újabb magyarok kerültek karanténba. Genfben az autószalont fújták le a terjedő járvány miatt, nálunk a vészes tempóban ürülő bolti készletek miatt szúrt oda egyet a kereskedőknek a kormány, Budapest vezetése pedig a kezébe vette a helyzet kezelését. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a kórokozó terjedéséről. ","shortLead":"Magyarországon egyelőre nem tudni megerősített koronavírusos esetről, de újabb magyarok kerültek karanténba. Genfben...","id":"20200228_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_28","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a290e4b5-2c55-4fe8-9c70-2e144b6126eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_28","timestamp":"2020. február. 28. 06:45","title":"A kormány a boltokat ellenőrzi, Erdélyben is megjelent a betegség – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását.","shortLead":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás...","id":"20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd62009d-b38d-4204-af1f-207b99647d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","timestamp":"2020. február. 28. 09:24","title":" Az egyházi iskolák tanárai is nekimentek a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek adott interjújában beszél a belső emigrációjáról, a kultúrharcról, a kollaboránsokról, Demeter Szilárdról és a Térey-ösztöndíjáról is.\r

\r

","shortLead":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek...","id":"202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c361164-ef26-46ea-8888-b6353e1c0feb","keywords":null,"link":"/360/202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","timestamp":"2020. február. 27. 19:00","title":"Lackfi János: Agyarországban a székletet is kétfelé vágják, és ilyen- vagy olyanpárti szalaggal díszítik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2dae54-8dd4-4086-95f8-4c94f8f18b85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket.","shortLead":"Ankara úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai...","id":"20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dae54-8dd4-4086-95f8-4c94f8f18b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cafe3b-cffd-46bc-86fb-7175bfc029c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","timestamp":"2020. február. 28. 14:04","title":"Törökország már nem állja útját a menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e. Munkatársunk egy olaszországi hétvége után próbálta ellenőrizni az állapotát, ám nem járt nagy sikerrel.","shortLead":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e...","id":"20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89990d41-935a-44cd-a756-0ade1bffd5ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 27. 06:30","title":"Most jött haza Olaszországból? Ha nincs láza, ne próbálkozzon a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]