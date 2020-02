Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban felhalmoznunk otthon az élelmiszereket, áruhiánytól tartva. ","shortLead":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban...","id":"20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b37890-f328-41d8-b649-b83918f215f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","timestamp":"2020. február. 28. 06:08","title":"Tényleg felesleges pánikolva a boltokba rohannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik a klímaegyezmény vállalásait.","shortLead":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik...","id":"20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf9941-375f-4019-9227-5c50f90eec69","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","timestamp":"2020. február. 27. 13:16","title":"Bíróság mondta ki: tilos a Heathrow repülőtér bővítése, mert sérti a párizsi klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad sokáig.","shortLead":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad...","id":"20200228_hold_fold_kisero_egitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6f38b-d5cd-4193-9b4e-3b0a82586a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_hold_fold_kisero_egitest","timestamp":"2020. február. 28. 13:03","title":"Lett egy új holdja a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál. A tetemeken halászhálók okozta sérülések láthatók.","shortLead":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál...","id":"20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628aca9-df81-4599-a3e8-afcd77f95d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","timestamp":"2020. február. 26. 19:03","title":"670 delfintetemet mosott partra a víz, a halászokat okolják a történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","shortLead":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","id":"20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f537f-b9b7-471f-b1d3-cb0aef5f6866","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 13:15","title":"Görögországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebookon terjedő kamu tanácsokat tartalmazó lánclevelet küldött szét a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatalos koronavírus-tájékoztatóként.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kamu tanácsokat tartalmazó lánclevelet küldött szét a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatalos...","id":"20200228_Alhireket_adott_ki_a_gyogyszereszkamara_koronavirustajekoztatokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35b854e-3026-4f41-9aec-276b05ea6fda","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Alhireket_adott_ki_a_gyogyszereszkamara_koronavirustajekoztatokent","timestamp":"2020. február. 28. 12:19","title":"Index: Álhíreket adott ki a gyógyszerészeti kamara koronavírus-tájékoztatóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a00d3f-37b5-44af-b688-f7dbb9af7896","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Mellik Tamás fotós 2007 óta majdnem minden évben ellátogat a velencei karneválra. Idén sem volt ez másképp, ám a koronavírus miatt idő előtt véget ért az esemény, ő pedig eldönthette, marad-e még vagy hazajön. Az utóbbit választotta, és ugyan kicsi rá az esély, hogy megfertőződött, most maszkban van, mindent fertőtlenít, és ami a legfontosabb: nem pánikol. ","shortLead":"Mellik Tamás fotós 2007 óta majdnem minden évben ellátogat a velencei karneválra. Idén sem volt ez másképp, ám...","id":"20200228_Koronavirus_Ha_az_ember_felul_a_panikvonatra_nehez_leszallni_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a00d3f-37b5-44af-b688-f7dbb9af7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97ba6-329e-4cac-bad8-3d98b3a42d6e","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_Ha_az_ember_felul_a_panikvonatra_nehez_leszallni_rola","timestamp":"2020. február. 28. 12:10","title":"Ha az ember felül a pánikvonatra, nehéz leszállni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója. ","shortLead":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója...","id":"20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828dadf6-d938-4b8e-aa4e-c5bebc98dc63","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","timestamp":"2020. február. 27. 06:51","title":"Beperli a The New York Timest Trump kampánycsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]