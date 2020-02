Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","shortLead":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","id":"20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec707ff-9ab2-455e-8428-d58c4d965d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","timestamp":"2020. február. 27. 20:03","title":"Gond van a Galaxy S20 Ultra kamerájával, de a Samsung már dolgozik a megoldáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","shortLead":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","id":"20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155127d9-1aa8-4bba-8e66-f81ebfdbf4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","timestamp":"2020. február. 26. 16:03","title":"Új Game Boyt küldött egy 95 éves nagymamának a Nintendo, mert az övé elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő korlátozás alól, és újra ott lehessenek a kínai gyártó mobiljain.","shortLead":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő...","id":"20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e20da-de29-4dc5-acd8-4ab51d4cad2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","timestamp":"2020. február. 27. 19:03","title":"Visszatérne a Google a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával szállították kórházba, de neki még nincs eredménye, nem ő az a Bécsben élő magyar, akinek pozitív lett a tesztje.","shortLead":"A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával...","id":"20200226_A_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no_Nem_en_vagyok_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579806aa-0f3f-4157-a32f-15804d8174d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_A_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no_Nem_en_vagyok_koronavirusos","timestamp":"2020. február. 26. 12:58","title":"A bécsi kórházban fekvő magyar nő: Nem én vagyok koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","shortLead":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","id":"20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a0dd-612a-466f-a847-f4adc998430d","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","timestamp":"2020. február. 26. 14:33","title":"Egy autó gyártásához annyi energiát használnak Kecskeméten, mint amennyi egy csokiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mellett a koalíciós partnere, a DK is nyomás alá helyezte Karácsony Gergely főpolgármestert a Szabad Tér Színház vezetése miatt. ","shortLead":"A kormány mellett a koalíciós partnere, a DK is nyomás alá helyezte Karácsony Gergely főpolgármestert a Szabad Tér...","id":"20200227_Karacsony_Gergely_Gulyas_Gergely_zsarolas_szinhaz_ban_benko_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034c49c5-f2f9-427e-9425-9be02c310fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Karacsony_Gergely_Gulyas_Gergely_zsarolas_szinhaz_ban_benko_dk","timestamp":"2020. február. 27. 14:09","title":"Nemcsak a kormány, a DK is megzsarolhatta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]