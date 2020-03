Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Csökkenhet az idei nyugdíjprémium nagysága vagy rosszabb esetben el is maradhat a kifizetése, de a novemberre várt nyugdíjkiegészítésre sor kerülhet az előrejelzések szerint.

A Világgazdaság csütörtöki számában írta ezt a Magyar Államkincstár (MÁK) sajtóosztályától kapott tájékoztatása alapján. Az öregségi nyugdíjak átlagos összege 142 329 forint volt 2020 februárjában, ellátást 2 050 489-en kaptak – tette hozzá a lap. A nyugellátásban – ami az öregségi és özvegyi járadék mellett az özvegyi, szülői és árvaellátást is tartalmazza – 2 166 547-en részesültek, átlagosan 137 863 forinttal.

Az államkincstár adatai szerint februárban 292 milliárd forintot költött az állam öregségi nyugdíjra, nyugellátásra pedig 299 milliárd forintot.

A Világgazdaság megjegyzi, alapesetben a nyugdíjba vonulókkal az átlagos nyugdíj és a nyugdíjasok száma is nő, így az ellátásra fordítandó összeg is, de a koronavírus – ahogyan minden más szektorra – erre a területre is hatással lehet.

Emiatt nem zárható ki, hogy megtörik a megszokott trend, ami elsősorban az utóbbi évekre jellemző nyugdíjprémium csökkenését eredményezheti.

Orbán Viktor arról már többször is beszélt, legutóbb a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján, hogy gazdasági visszaesés jöhet. Főleg a koronavírus miatt, a kormányfő akkor azt mondta, a turisztikai szezonnak egyenesen „kampó”.

Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanitt azt mondta, nőttek a gazdasági kockázatok az EU-ban, ma már 1,4 százalék helyett csak 0,8 százalékos átlagos növekedést várnak uniós átlagban az elemzők.