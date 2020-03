Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang nélküli párbeszédet egymással és a látogatókkal a Szolnoki Galériában.","shortLead":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang...","id":"202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979e0be-c319-4a1e-bed6-fa86f3d0efd6","keywords":null,"link":"/360/202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","timestamp":"2020. március. 10. 15:00","title":"Múltidő és elmúlás: apa és fia életműve találkozik egyetlen kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést jelent.","shortLead":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aacf97c-ae35-4386-a06d-2ce35af3c98d","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","timestamp":"2020. március. 11. 11:11","title":"Koronavírus: hatvannégy fertőzött van már Csehországban, bezárták az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthető – állítja a karanténpszichológia. A kérdés különösen aktuális most, amikor idehaza is rendkívüli korlátozó intézkedések jönnek.","shortLead":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis...","id":"20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59442654-3c9b-4220-9e8f-320a5d6ec01e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","timestamp":"2020. március. 11. 10:20","title":"Vészhelyzeti karantén? Kevésbé fáj, ha értelmet találunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","shortLead":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","id":"20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8413671-145c-41e1-a5d3-a065bfa7b2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:26","title":"2 ezer új fertőzött és 196 halott egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői szorgalmaztak az elmúlt napokban.","shortLead":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői...","id":"20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a2013-e699-4273-ae82-3a8bbef9c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","timestamp":"2020. március. 11. 22:13","title":"Olaszországban bezár minden bár és üzlet, csak a közértek és a patikák maradnak nyitva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","shortLead":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","id":"20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab73fc2-2683-43bb-bf9f-942ba10b8043","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","timestamp":"2020. március. 10. 19:13","title":"Két halálos baleset is történt kedd délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]