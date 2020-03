Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","shortLead":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","id":"20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9732cec0-c16d-4919-8d99-de42c581c897","keywords":null,"link":"/elet/20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"Koronavírus-kisokos: mit tegyünk és mit ne az egészségünkért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","shortLead":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","id":"20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19a9ac-8e43-4d73-bfb4-8d57e700d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2020. március. 15. 21:57","title":"Duma Aktuál: Karantények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem derült ki, hogy koronavírusosak, pedig elkapták a betegséget.","shortLead":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem...","id":"20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c19b70-84a3-4ba7-85c7-3e24ff64c994","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","timestamp":"2020. március. 15. 09:37","title":"Tüdőgyulladásban halt meg a Szent Imre kórházban egy koronavírusos beteg anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szerint a fertőzés még nem érte el a maximumát.","id":"20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38cb42a-95f6-4835-ba9d-d1f114ed29c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Conte_A_legnehezebb_hetek_meg_csak_most_kovetkeznek","timestamp":"2020. március. 16. 10:58","title":"Conte: A legnehezebb hetek még csak most következnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","shortLead":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","id":"20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0fd312-6fdd-4500-9dd1-43d81ff33e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 14:36","title":"Verstappen mostantól csak számítógépen versenyez a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]