A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.

Közel száz kilométeres sor torlódott fel a rajkai határnál, egészen Brnóig állnak a kamionok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint. A szervezet főtitkára ezért is tartja szükségesnek, hogy mielőbb megnyissanak kisebb átkelőket is a tranzitforgalom előtt, ezzel lehetne gördülékenyebb a magyar áruszállítás is. Árvay Tivadar, az Egyesület kommunikációs menedzsere úgy véli, hogy ezt az álláspontot képviselte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, amikor az árumozgások könnyítéséről is beszélt az EU-n belül. Így az uniós határok lezárása után is egyetértés van abban, hogy gyorsforgalmi utakat jelöljenek ki annak érdekében, hogy az árumozgás fennakadások nélkül működjön.

Az MKFE továbbra is gondokat lát a kamionsofőrök hatósági karanténjának kezelésével kapcsolatosan, ugyanis

bár bejelentette az Operatív Törzs a kéthetes karantén ellenőrzött körülmények közötti, de rugalmasabb kezelését, ám ennek kihirdetése még nem történt meg.

Így a hazatérő sofőrök esetleges hatósági karanténjának két hét letelte előtti feloldását csak hellyel-közzel hajtják végre a területileg illetékes kormányhivatalok, minden egyes esetben az Operatív Törzs állásfoglalását kell kérni, amit rendre meg is kapnak, de időt vesz igénybe, ezzel is az áruszállítást akadályozva.

Arról nem is beszélve, hogy sok esetben ellenségesek a külföldről hazaérkező, és megfigyelésre hatósági karanténba kerülő sofőröket és családtagjaikat, akik sokszor emiatt úgy döntenek, hogy most inkább visszavonulnak, s majd a „békeidőkben” vállalnak újra fuvart. Árvay szerint amúgy is sofőrhiány van, inkább meg kellene becsülni őket, hiszen ahogy a kórházakban az orvosok és az ápolók is helytállnak az állampolgárokért, úgy a kamionsofőrök meg az ellátásunkról gondoskodnak.