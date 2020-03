Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése, hogy mikor lesz hivatalosan is a volt alelnökből elnökjelölt.","shortLead":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése...","id":"20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67e091b-5fac-4724-887e-0862e8034619","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","timestamp":"2020. március. 18. 05:43","title":"Kiütéses győzelmet aratott Joe Biden az újabb előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a szavazatok 37,9 százalékát szerezte meg, míg Bernie Sanders vermonti szenátorra a választók 36,4 százaléka voksolt.","shortLead":"Joe Biden a szavazatok 37,9 százalékát szerezte meg, míg Bernie Sanders vermonti szenátorra a választók 36,4 százaléka...","id":"20200317_Biden_nyert_a_Washington_allamban_tartott_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3894df68-a775-4148-b303-7d4b98a5b006","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Biden_nyert_a_Washington_allamban_tartott_elovalasztason","timestamp":"2020. március. 17. 06:37","title":"Biden nyert a Washington államban tartott előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül maradt gyári munkás, rendőr, aktivista és ápolónő meséli el, milyen a helyzet most az ibériai országban.","shortLead":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül...","id":"20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0bc4c6-f24a-407e-8e2c-c354c8ca40ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 14:30","title":"Bezártak minket és nagyon jól tették – a koronavírus Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós kellékeiről ismert japán cég. Most derült ki, hogy a készítmények egyik összetevője a koronavírus ellen is jó.","shortLead":"Az Avigan és Favipiravir nevű gyógyszereket 2014-ben fejlesztette ki az elsősorban fényképezőgépeiről és fotós...","id":"20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e2d71-ce04-4401-aef3-dc3f1945a8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_fujifilm_gyogyszer_koronavirus_kezelese","timestamp":"2020. március. 18. 12:13","title":"Úgy tűnik, a Fujifilm egyik gyógyszerével a koronavírusos betegek is kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","id":"20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9c1d6-3cc9-4624-ab7b-74811d1f4c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Ezt tegyük, ha túlzottan szorongunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb55a1-2322-4484-96d4-8ef7c6c052e4","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Fizikailag nem fáj, nem betegség, mégis nehéz kibírni. A magányról van szó, amely riasztó tendenciát mutatva egyre több korosztályt érint. Még akkor is, amikor a technikai fejlődés talán legnagyobb forradalmát éljük épp át, s aminek köszönhetően a világ különböző pontjain élő emberek is kapcsolatba léphetnének. ","shortLead":"Fizikailag nem fáj, nem betegség, mégis nehéz kibírni. A magányról van szó, amely riasztó tendenciát mutatva egyre több...","id":"20200317_magany_pszichologus_elmaganyosodas_sandoraniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffb55a1-2322-4484-96d4-8ef7c6c052e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d979428-cf95-40f0-a5e1-c7e2996e3c94","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200317_magany_pszichologus_elmaganyosodas_sandoraniko","timestamp":"2020. március. 17. 07:30","title":"Ne becsüljük le a magányt, inkább tegyünk ellene!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges. Egy videojátékokat árusító platform különleges akcióval segít ebben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több helyen arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor mozduljon ki, ha az nagyon szükséges...","id":"20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a81e1c-7a92-4ab0-87bf-89f40ff6a267","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_ingyen_videojatek_gog_koronavirus_jarvany_maradj_otthon","timestamp":"2020. március. 17. 20:25","title":"27 videojátékot tölthet most le teljesen ingyen, csak maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]