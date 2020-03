Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt életkora nem érte el az 50 évet, vagyis nem csak az idősekre veszélyes a vírus.","shortLead":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt...","id":"20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d4530b-5452-493d-8bef-b99e813e023d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","timestamp":"2020. március. 18. 19:47","title":"Az olaszországi koronavírusos áldozatok átlagéletkora 79,5 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VIII. kerületben már sikerült megállapodni az egyik bevásárlóközponttal.","shortLead":"A VIII. kerületben már sikerült megállapodni az egyik bevásárlóközponttal.","id":"20200319_Egyeztetnek_a_budapesti_plazakkal_a_parkoloik_ingyenes_hasznalatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d34c0-646c-42e1-bf11-0d478cdc2b54","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Egyeztetnek_a_budapesti_plazakkal_a_parkoloik_ingyenes_hasznalatarol","timestamp":"2020. március. 19. 18:17","title":"Egyeztetnek a budapesti plázákkal a parkolóik ingyenes használatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Limitálják a kosárba tehető liszt, cukor, és hús mennyiségét, vagy éppen a lédig és darabáruk mennyiséget határozzák meg egyes élelmiszerboltokban. A polcokat több helyen mostanra feltöltötték, úgy tűnik, megpróbálják megakadályozni, hogy pár nap alatt ismét kiürüljenek az üzletek.","shortLead":"Limitálják a kosárba tehető liszt, cukor, és hús mennyiségét, vagy éppen a lédig és darabáruk mennyiséget határozzák...","id":"20200318_Gatat_szabnanak_a_vasarlasi_oruletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab367d0a-7b1f-458e-aeed-0e25efdad325","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Gatat_szabnanak_a_vasarlasi_oruletnek","timestamp":"2020. március. 18. 18:56","title":"Gátat szabnának a vásárlási őrületnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","shortLead":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","id":"20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcad2b0-ca44-47b0-8ad4-46de0134019d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","timestamp":"2020. március. 19. 11:27","title":"A Ford és a GM is átállhat orvosi eszközök gyártására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert, amiért bocsánatot kért, amiért letöltötte a büntetését és vállalta érte a felelősséget. Ezt ajánlja Eszenyi Enikőnek is. ","shortLead":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert...","id":"20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5823a9-e0b8-439b-9d77-59f1e1823aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","timestamp":"2020. március. 20. 09:34","title":"Stohl András Eszenyiről: Áldozatnak állítja be magát, akit minden valós ok nélkül máglyára küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizsgálatok szerint májkárosodást okozhat az Esmya.","shortLead":"A vizsgálatok szerint májkárosodást okozhat az Esmya.","id":"20200320_richter_gyogyszer_mehmioma_majkarosodas_kivont_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9bf95c-22e4-4bb0-aaa2-72d08102cb10","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_richter_gyogyszer_mehmioma_majkarosodas_kivont_gyogyszer","timestamp":"2020. március. 20. 10:56","title":"Kivonták a forgalomból a Richter méhmióma elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem ura, tud róla.”","shortLead":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem...","id":"20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83e1cf-a772-4312-84a8-16d74734bb22","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 10:05","title":"A szervezők megtartanák ősszel a budapesti eucharisztikus világkongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]