[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","shortLead":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","id":"20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659b4c1-a691-45b5-becd-4ac757f5e25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 20. 05:25","title":"Marokkóban rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de az áremelkedés hátterében nem csak az áll, hogy minden kereskedő kalandor. 