[{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vöröskereszt otthonában két hétig tartó karantént rendeltek el.","shortLead":"A Vöröskereszt otthonában két hétig tartó karantént rendeltek el.","id":"20200321_Koronavirussal_kerult_korhazba_egy_fovarosi_anyaotthon_lakoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c489a505-3794-4133-aa48-8da9113e148d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Koronavirussal_kerult_korhazba_egy_fovarosi_anyaotthon_lakoja","timestamp":"2020. március. 21. 12:15","title":"Koronavírussal került kórházba egy fővárosi anyaotthon lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban önkéntesek varrják az önkormányzati dolgozók számára a hiánycikknek számító maszkokat, van, ahol a háziorvosuknak a neten próbálnak védőeszközöket szerezni. Másutt meg magát az orvost parancsolták el a munkától, mert idős.","shortLead":"A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban...","id":"20200319_koronavirus_videk_magyarorszag_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8ea00a-12a1-48b0-a0c1-522f2e36108e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_videk_magyarorszag_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 19. 20:00","title":"Koronavírus a végeken: van, ahol 100 ezret ad az önkormányzat, máshol maguknak varrják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le egy balatonlellei apartmanházba.","shortLead":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. A napokban költöztek le...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1731b358-540b-4d01-a785-e71432ba202a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_balaton","timestamp":"2020. március. 20. 20:46","title":"Már a Balatonnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbee487-f3b7-4241-b034-c71855c011bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monacói hercegi palota a Facebookon adott ki egy közleményt.","shortLead":"A monacói hercegi palota a Facebookon adott ki egy közleményt.","id":"20200319_Albert_monacoi_herceg_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbee487-f3b7-4241-b034-c71855c011bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998b733-2887-4942-86fa-36a3040389a4","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Albert_monacoi_herceg_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 19. 16:40","title":"Albert monacói herceg is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp azért utaznak a tóhoz, hogy ne érintkezzenek másokkal.","shortLead":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp...","id":"20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f2b04-b932-48c2-a9fc-0ce4a2382d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 16:26","title":"Nyarat idéző tömeg, kígyózó sorok - a Balatonhoz menekülnek a nyaralótulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két kis hatótávolságú rakétáról van szó, a Japán-tengerbe csapódtak.","shortLead":"Két kis hatótávolságú rakétáról van szó, a Japán-tengerbe csapódtak.","id":"20200321_EszakKorea_ismet_raketakat_lott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550104ab-aafb-4c83-91ef-8995c7835b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_EszakKorea_ismet_raketakat_lott_ki","timestamp":"2020. március. 21. 09:18","title":"Észak-Korea ismét rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]