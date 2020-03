Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia a járvány miatt.","shortLead":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia...","id":"20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc7ea7c-c0a0-480b-a6f6-c7dc69c77db7","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","timestamp":"2020. március. 24. 16:55","title":"Hétfőtől több ezren mennek kényszerszabadságra a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani. Erre fokozottan érdemes készülni most, amikor sokan otthonról dolgoznak, tanulnak.","shortLead":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani...","id":"20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8728dd2f-2a80-4876-afef-1b7e882ac24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","timestamp":"2020. március. 24. 12:03","title":"Készüljön, ötszáznál több helyen lesz órákig tartó áramszünet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány okozta folyamatos együttlét a felszínre hozza a konfliktusokat.","shortLead":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik...","id":"20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d448-d0bb-4e4d-a33e-9265fae9cd63","keywords":null,"link":"/elet/20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","timestamp":"2020. március. 23. 10:10","title":"A házastársak ráuntak egymásra a kínai karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fcfcb4-5b07-4520-a672-838e71fded10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthonról is próbál készülni a tokiói játékokra négyszeres olimpiai ezüstérmes úszónk, pedig ő is tudja, lehet, hogy nem tartják meg a világversenyt. Cseh László szerint viszont ennél sokkal nagyobb gondot okoz a járvány a világban, ezért nem aggódik amiatt, ha utolsó esélyét is elszalasztva, aranyérem nélkül kell visszavonulnia. A Home office-ban a sportoló házi felkészülésébe is bepillanthatunk. ","shortLead":"Otthonról is próbál készülni a tokiói játékokra négyszeres olimpiai ezüstérmes úszónk, pedig ő is tudja, lehet...","id":"20200323_Cseh_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fcfcb4-5b07-4520-a672-838e71fded10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d78b7-cf2d-4568-9054-8f36e207c9da","keywords":null,"link":"/360/20200323_Cseh_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 23. 18:30","title":"Cseh László a Home office-ban: \"Nem érzem olyan fontosnak most, hogy lesz-e olimpia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít, eszközökkel is beszáll.","shortLead":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít...","id":"20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e11b9-d9b9-4e50-8166-66daae35728c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:03","title":"Több millió maszkot oszt ki az Apple amerikai és európai kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre.","shortLead":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik...","id":"20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552c3446-5440-4ced-bbb5-bfcd0b02b405","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","timestamp":"2020. március. 22. 20:00","title":"Kitörne a szobafogságból? Nézzen sorozatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg tudja hozni.","shortLead":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg...","id":"20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2741e-e63b-4730-9a12-c4ca220bfed2","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","timestamp":"2020. március. 23. 12:09","title":"Saját törvényjavaslatot nyújtottak be a szocialisták a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e a „precedens jellegű” ítélkezés bevezetése? A kérdés április elseje után eldőlhet.","shortLead":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e...","id":"202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bcb99-0490-4a46-8a55-98452ece3c8d","keywords":null,"link":"/360/202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","timestamp":"2020. március. 23. 07:00","title":"Előírhatják, hogy délután 5 órakor mindenki teázzon? Lehet rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]