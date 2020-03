Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg később is jönnek majd.","shortLead":"Valószínűleg később is jönnek majd.","id":"20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783c9e08-6bce-4787-80ed-f07b2540e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","timestamp":"2020. március. 23. 22:03","title":"Közel 47 ezer román tért haza a Magyarország által nyitott humanitárius folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","shortLead":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","id":"20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4148d05-3411-494e-b7e3-9f06d01c68e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","timestamp":"2020. március. 22. 14:27","title":"Ha Amerikában rekedt, szerdán hazarepülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje pozitív lett.","shortLead":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955c8ab-a239-440d-ac6d-81d30a6beed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","timestamp":"2020. március. 24. 08:47","title":"Koronavírusos a volt finn elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 20 embernél mutatták ki a kórt a hivatalos adatok szerint. ","shortLead":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","id":"20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f084c603-1440-42ad-a4b3-27ae96ecccce","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","timestamp":"2020. március. 23. 14:07","title":"Koronavírus-kérdőívvel modellezik a járványt magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]