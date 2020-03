Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem tudjuk, hány koronavírus-fertőzött van, de 167-nél jóval több – mondta Orbán. Müller Cecília tisztifőorvos azt mondta, exponenciális növekedésnek nézünk elé. A miniszterelnök újabb gazdaságvédelmi lépéseket jelentett be.","shortLead":"Nem tudjuk, hány koronavírus-fertőzött van, de 167-nél jóval több – mondta Orbán. Müller Cecília tisztifőorvos azt...","id":"20200323_Koronavirus_Orban_Viktor_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a6c5ff-3a38-46b4-b759-da422d996171","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_Orban_Viktor_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatojan","timestamp":"2020. március. 23. 11:21","title":"Orbán: Nehéz időszak előtt állunk, de talpra fogunk állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint a lakosságnak \"riadtabbnak\" kellene lennie a koronavírus miatt, többek között azért, hogy nálunk ne legyenek az olaszországihoz hasonló következmények.","shortLead":"Svéd Tamás szerint a lakosságnak \"riadtabbnak\" kellene lennie a koronavírus miatt, többek között azért, hogy nálunk ne...","id":"20200323_Magyar_Orvosi_Kamara_titkar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a10c99-b5de-41b1-9999-46327b1338ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Magyar_Orvosi_Kamara_titkar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:13","title":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint itt az ideje farkast kiáltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg tudja hozni.","shortLead":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg...","id":"20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2741e-e63b-4730-9a12-c4ca220bfed2","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","timestamp":"2020. március. 23. 12:09","title":"Saját törvényjavaslatot nyújtottak be a szocialisták a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez szükséges készségek fejlesztése.","shortLead":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja...","id":"20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c227-eebc-419e-bf83-7e498e393e2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","timestamp":"2020. március. 24. 10:44","title":"Ön nem dől be a koronavírusos álhíreknek? És a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536272f-c005-4ed1-8bd2-0034fe3dd5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 23. 13:01","title":"Koronavírus: 462 halott egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]