[{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar napok óta tart.","shortLead":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar...","id":"20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a25a1c2-905b-4af2-a5be-121379a87723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 24. 11:13","title":"Komoly gondnak tűnik: egy hibajavítás elronthatta a Windows 10-be épített vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","id":"20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa99e226-afa8-4653-aecf-7d4570264469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 24. 08:51","title":"A Dél-Dunántúlon legyőzte a MÁV-ot a tavaszi havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elérhetőek a jegyek mások mellett az Edda, Charlie és Király Viktor nyári koncertjeire a Budai Szabadtéri Színházban. A koronavírus miatt azonban új rendszerben lehet megváltani a jegyeket.\r

A külföldiek közül kínai, izraeli és orosz állampolgárok tulajdonába került a legtöbb ingatlan.","shortLead":"Budapest belső kerületei a legnépszerűbbek a külföldi ingatlanszerzők körében, az oroszok még mindig imádják Hévízet...","id":"20200324_Otszazzal_tobb_ingatlan_kerult_kulfoldi_kezbe_Magyarorszagon_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f3ec9-c0f4-4dc2-a918-b3d07b6b4303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Otszazzal_tobb_ingatlan_kerult_kulfoldi_kezbe_Magyarorszagon_2019ben","timestamp":"2020. március. 24. 13:12","title":"Ötszázzal több ingatlant szereztek külföldiek Magyarországon 2019-ben, mint az előző évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","shortLead":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84393ab3-2001-4f5a-a8a3-c81e3124a82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","timestamp":"2020. március. 24. 18:20","title":"Már 250 milliárd eurós kieséssel számolnak a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. ","shortLead":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet...","id":"20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652f1c5a-30eb-4a81-854b-0a88556d991e","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:09","title":"Ha újabban nem érez szagokat, lehet, hogy jobb, ha karanténban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]