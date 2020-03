Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat a PIN-mentes kártyás fizetésekre a járvány miatt bevezetett 15 ezer forintos limittel. Ettől a jelek szerint a kormány sem tart.","shortLead":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat...","id":"20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba9327b-7622-4ca8-9564-1c270e042fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","timestamp":"2020. március. 24. 12:10","title":"Kártyás vásárlás PIN-kód nélkül: a kormány elment a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","shortLead":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","id":"20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5259e79-888a-4158-9c86-270fe630fbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2020. március. 25. 06:41","title":"Túladagolás: 685 lóerős lett a Rolls-Royce első szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","shortLead":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","id":"20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b909654-be86-4b38-91e8-73b55895451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:20","title":"Olcsóbbak lettek a budapesti albérletek, amióta tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje pozitív lett.","shortLead":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955c8ab-a239-440d-ac6d-81d30a6beed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","timestamp":"2020. március. 24. 08:47","title":"Koronavírusos a volt finn elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes alkotása.","shortLead":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes...","id":"20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f4523d-dd7e-4526-ae5f-c9d905df1dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","timestamp":"2020. március. 23. 14:33","title":"30 millióan játszanak már az új, ingyenes Call of Dutyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","shortLead":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","id":"20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130dfeb-3677-4f7b-ae5d-1787a9254020","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 24. 17:23","title":"Nemcsak a bozóttüzek, a füstjük is ölt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]