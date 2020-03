Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880 milliót kap az állatkert fejlesztésére.","shortLead":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880...","id":"20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed3bcb5-3ab1-490b-8145-9aad9d33d89d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","timestamp":"2020. március. 26. 12:27","title":"Hétszázmillió állami adóforint megy egy egyházi iskola vívótermére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el vásárolni, melyek biztosan nyitva vannak. Ehhez persze kell a vállalkozások segítsége is.","shortLead":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el...","id":"20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e601cbd9-f8cc-47ee-bd89-f6174e071fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","timestamp":"2020. március. 27. 08:03","title":"Melyik bolt van nyitva a környéken a koronavírus-járvány idején? A Google Térkép megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár felfedezője.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár...","id":"20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894343a1-efb3-4f51-8f68-bdaa6d960369","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","timestamp":"2020. március. 27. 07:03","title":"175 éve ezen a napon született Röntgen, akinek nagyon sokat köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Két évvel korábban Mészárosék 5,9 milliárdot fizettek ezért a részesedésért, igaz azóta az erőmű gazdagabb lett egy biomassza üzemmel.","shortLead":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől...","id":"20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d42959d-c620-4ac3-a4f3-d41a399a7cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt napja nem jelentettek új fertőzöttet a hatalmas városban, de most találtak egyet.","shortLead":"Öt napja nem jelentettek új fertőzöttet a hatalmas városban, de most találtak egyet.","id":"20200325_vuhan_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757c7200-f124-4878-a25f-54e4322df531","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_vuhan_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 25. 21:58","title":"Újabb koronavírusos beteget találtak Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a gyógyultak száma is növekedett.","shortLead":"De a gyógyultak száma is növekedett.","id":"20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7460d53-ce40-40f9-8c3a-97373dcc1437","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 06:51","title":"Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]