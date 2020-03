Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d579675a-f6ab-447a-89c1-1ec9c9b20ef0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén március 28-ára szervezte meg a Természetvédelmi Világalap a Föld órája kezdeményezését, amely során 60 percre sötétségbe burkolózhat a világ.","shortLead":"Idén március 28-ára szervezte meg a Természetvédelmi Világalap a Föld órája kezdeményezését, amely során 60 percre...","id":"20200326_old_oraja_2020_mikor_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d579675a-f6ab-447a-89c1-1ec9c9b20ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df89038-604c-4c52-9a4f-a712628f2710","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_old_oraja_2020_mikor_lesz","timestamp":"2020. március. 26. 15:03","title":"Otthonról is védheti a környezetet szombaton, elég hozzá egyetlen apróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre véget ér a havas időjárás a Dél-Dunántúlon is, a keleti országrészben már 18 fok is lehet.","shortLead":"Végre véget ér a havas időjárás a Dél-Dunántúlon is, a keleti országrészben már 18 fok is lehet.","id":"20200326_Ma_vege_lehet_a_marciusi_telnek_keleten_mar_tavasz_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafea2fc-0751-4d28-bc2a-acaba0820b24","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Ma_vege_lehet_a_marciusi_telnek_keleten_mar_tavasz_lesz","timestamp":"2020. március. 26. 06:04","title":"Ma vége lehet a márciusi télnek, keleten már tavasz lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött segélyszállítmánnyal érkezett eszközöket, és azt mondta, az egész inkább propagandafogás volt, mintsem igazi segítség. Oroszország cáfol.","shortLead":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött...","id":"20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cadcba4-9e86-4c55-ab9e-2a4f99476abb","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","timestamp":"2020. március. 27. 06:08","title":"Az olaszoknak küldött orosz segély négyötöde használhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek, szolgáltatók sem jelentenek kivételt ez alól.","shortLead":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek...","id":"20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb25c3d-ff53-4923-b617-cb2501771ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 10:03","title":"A Spotify is beszállt a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","shortLead":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","id":"20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a044ce-27c2-4ead-b6da-d435890466c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"A sofőrt fenyegették, mert a járvány miatt nem lehetett jegyet venni a buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","shortLead":"Gattyán György cége lett a Kodolányi János Egyetem fenntartója.","id":"20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad041eb-16c1-4f6f-ac9d-6f379b03efe1","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_gattyan_gyorgy_kodolanyi_janos_egyetem","timestamp":"2020. március. 26. 13:04","title":"Gattyán Györgynek már egyeteme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban most a spárgán a sor, de aztán jön a szamóca, a paprika, a paradicsom is, amik hiányoznának a polcokról fél éven belül, ha most nem lenne, aki leszedje. A csomagolóanyag miatt is lehet gond, az olasz gyárak két hete leálltak.","shortLead":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít...","id":"20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f04db-0f26-489f-98e4-4bc329ef4d74","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","timestamp":"2020. március. 25. 14:30","title":"Jöhetnek a vendégmunkások Romániából, de ez sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]