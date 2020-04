Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt, a plázatulajdonos cégek pont úgy tartják a markukat a bérleti díjért, mintha mi sem történt volna – ezt állítják bérlők. Megszereztük több nagy fővárosi pláza belső tájékoztatását, amelyekben arra hivatkoznak, hogy részükről minden adott a bevásárlóközpontok működéséhez. Sőt, olyan is van, ahol még pluszpénzt is kérnek, mert többet kell takarítani a járvány idején. De hogy tudná ezt kitermelni a kijárási korlátozás miatt ellehetetlenült ruhaboltos vagy a hetek óta zárva tartó thai masszázsszalon üzemeltetője?

„Miért vannak nyitva a plázák és korzók a koronavírus okozta válság idején? A plázák és korzók üzleteinek szerződési kötelezettségük nyitva tartani, ha bezárnak, a pláza megbünteti őket! Ez a kényszerhelyzet veszélyezteti az ott dolgozókat és a vásárlókat, valamint csődbe taszítja a vállalkozókat. Mindent meg kell tennünk a vírus terjedésének lassításáért, csak így van esélyünk megmenteni szeretteinket a haláltól!”

Így szól az a petíció, amelyet mostanra több mint ötezren írtak alá. Köztük maguk a bevásárlóközpontokban található boltok fenntartói, vagyis a plázákban helyiséget bérlők, akik egymás közt küldözgették a kezdeményezést. Az elmúlt hetekben egymás után zártak be, hiszen az élelmiszer, a gyógyszer és a vegyi áruk forgalmazóinak kivételével a többi boltot és szolgáltatást egyre lehetetlenebb üzemeltetni, hiszen a vásárlóik eltűntek. Ezért az Orbán-kormánytól kérnek segítséget: azt, hogy a plázákban központilag, „rendelettel kötelezzen bezárásra minden üzletet", nyilván ezekkel a kivételekkel.

Azóta a helyzet tovább romlott: a múlt héten bevezetett kijárási korlátozás után már csak meghatározott céllal és idősávokban hagyhatják el otthonaikat az emberek, és bár az alapvető cikkeket be lehet szerezni, a játékbolttól kezdve az optikáig számos olyan profilú bolt van a plázákban, ahová már ha akarnának, sem térhetnének be vásárolgatni, nézegelődni.

A jogi helyzet azonban nem tiszta, ezért úgy tudjuk, a legtöbb központban a bérbeadók, de sok bérlő is jelenleg jogászokkal próbál egyeztetni. Ezért kellene világos intézkedés, egyben mentőöv, mint a hiteleknél a moratórium vagy a megelőzés miatti kijárási korlátozás – egymástól függetlenül ezt mondták lapunknak olyan bérlők, akik Budapest különböző plázáival állnak szerződésben. Álláspontjuk szerint egy olyan, korábban soha nem látott vis maior helyzet állt elő, amikor a korábbi szerződéseik számos pontja nem érvényesíthető, mégis ennek megfelelően követelnek rajtuk mindent – ennek alátámasztására megmutatták a bérbeadó ingatlanüzemeltetőktől kapott tájékoztatókat és nekik szóló leveleket is.

"Aljasnak tartom, hogy úgy csinálnak, mintha mi sem történt volna, arra mutogatnak, hogy a pláza most is nyitva van. Ja, csak éppen a vásárló meg nem jöhet be, vagyis ha akarok, bemehetnék és nézhetném, ahogy legfeljebb az élelmiszerboltba jönnek vevők. Vagyis van egy méregdrágán bérelt raktáram a Westendben" – mondta az üzletközpont egyik bérlője, aki már korábban bezárt. „Képzelheti, őrjöngő tömegek ostromoltak bennünket felső kategóriás ruhákért” – ironizált, hiszen a vásárlóik több mint kétharmada a külföldi turisták közül került ki, akik már vírusveszély kezdetén eltűntek a turizmus globális leállásával.

De a többi üzlet is sorra zárt be körülöttük annak ellenére, hogy az első szakaszban az ingatlanüzemeltető bérbeadók kifejezetten próbálták rákényszeríteni őket, hogy továbbra is tartsanak nyitva. Méghozzá azzal, hogy ellenkező esetben a bérleti szerződésükbe foglalt pénzügyi következményeket fogják behajtani rajtuk – ahogy ezt a petícióban is megfogalmazták, máshol is ugyanez volt a helyzet. Amikor pedig egyeztetni próbáltak, arra hivatkoztak, hogy a kormány erre vonatkozó rendelkezése nélkül nem tehetnek semmit, hiába váltak valóságos szellemvárosokká a máskor vásárolgató, ügyet intéző, szórakozó emberekkel teli központok.

"A bérbeadó engedélye nélkül az árukészletet sem tudom kihozni, bármikor ráteheti a lakatot az üzletre és lenyelheti a 3 havi kauciót" – fogalmazott egy pesti pláza bérlője. Szerinte az egyetlen előrelépés, hogy a "boltosok elkezdtek egymással összefogni", mert a nagy láncok könnyű helyzetben vannak, de a "kicsik" egyedül semmire sem mennek, hatékonyabb, ha együtt próbálnak fellépni.

Például azért, hogy fizetéselengedést, más kedvezményeket kapjanak erre az időszakra, vagy átmenetileg akár forgalomarányos bérleti díjra módosuljon a megállapodásuk – ötleteik vannak, csakhogy eddig úgy tűnik, a plázák fenntartói hajthatatlanok.

Az egyik érintett bérlő megmutatta a Stop shop láncot üzemeltető Immofinanz Services Hungary Kft.-től kapott választ, miután bérletidíj-kedvezményt kért. Ebben feketén-fehéren az áll: mivel szerintük „bérleménye alkalmas a rendeltetésszerű használatra”, ennek "mind fizikai, mind jogi szempontból" semmi akadálya nincsen, elutasítják a megkeresését. Azért továbbra is elemzik a helyzetet, és a későbbiekben még leülhetnek tárgyalni – tették hozzá.

"Nincs könyörület"

„Nem hülye, hogy hivatalosan bezárjon, kőkemény multi, senkinek ne legyen kétsége, hogy nem lesz könyörület” – mondta egy másik, két pesti plázában üzletet fenntartó szolgáltató. "A bérleti szerződés minden kapcsolódó irattal együtt kábé Háború és béke hosszúságú, amiben minden esetre levédték magukat. A benn lévő kauciókat szerintem már most a legtöbben elbuktuk, teljesen el fog lehetetlenülni sok üzletet bérlő, hiszen a kis- és közepes cégeknek nincs tartaléka arra, hogy bevétel nélkül, az alkalmazottakat fizetve talpon tudjanak maradni” – tette hozzá.

Szerinte közben az a legrosszabb, hogy nem látszik a vége, ezért „a vásárlók többsége tartalékol, mert az ismeretlenbe megy befelé” – fogalmazott egyikük. „Az utolsó napokban látszott, hogy már megrendelt, elkészült terméket sem vettek át, inkább bebukták az előleget. Az online szolgáltatások és az élelmiszer-tartalékolás miatt egyes ágazatok pörögnek, de a többség számára ez csődhelyzet" – mondta. Hosszan sorolta, ahogy más forrásunk is, hogy a csődről beszélni mennyire nem túlzás, körülöttük hogyan rúgták ki elsősorban a kis- és közepes, főként magyar tulajdonú társaik az üzletvezetőig bezárva akár egyszerre az összes munkavállalójukat.

Van, ahol még pluszpénzt is kérnének a fertőtlenítőért és takarításért

Korábban is kongott az ürességtől, de mára olyan, mint egy halottas ház – mondta az egyik nagy, budai bevásárlóközpontról az egyik bérlője. Ennek ellenére nemrég értesítést kapott, hogy a fenntartó meg akarja emelni a közös költséget a vírushelyzet miatti fokozott takarítás és a kirakott fertőtlenítőeszközök miatt. De a szerződés szerinti, többi kötelezettségből sem engednek, a hivatkozás ugyanaz: ők továbbra is biztosítják a nyitvatartás feltételeit.

„Egyszerűen érthetetlen, ami folyik, mert más országokban a bevásárlóközpontokat az elsők közt zárták be" – mondta egy vállalkozó, aki több fővárosi plázában thaimasszázs-szalont üzemeltetett. A profiljuk miatt – más testközeli szolgáltatásokat nyújtó üzletekhez hasonlóan – így eleve fokozottan veszélyben lennének mind a munkavállalóik, mind a vendégeik, ezért saját hatáskörükben azonnal bezártak.

„Ha be is tévedne valaki, a thai masszőrök is joggal félnek, ráadásul itt ragadtak Magyarországon, a költségeiket pedig így is fizetnünk kell” – mondta. Mégis hiába hivatkozott a bérbeadó felé arra, hogy az esetükben „nem ruha van az üzletekben, hanem emberek”, akikre nem tudja egyszerűen rázárni a boltajtót.

A járványhelyzet nem mentség

Több helyen mostanság érkeztek meg a következő negyedévre, az április-júniusi időszakra vonatkozó, eurós számlák a bérlőkhöz – mondta az egyik budai pláza gyakorlatát ismerő forrásunk. Még egy euróárfolyam-korrekciós tájékoztatást is kaptak mellé, hiszen a járvány miatt kibontakozó gazdasági válság egyik mellékhatásaként a forint árfolyama is jelentősen esett az európai devizához képest. Elmondása szerint erre többen erre egyszerűen visszaküldték a számlákat, amiket nem tudnak kifizetni, és próbáltak a koronavírus hatásaira hivatkozni.

Névtelenséget kérve megmutatta a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ üzemeltetőjétől kapott tájékoztatást, amelyben arra hivatkozik a Mammut Zrt., hogy részükről "változatlanul és teljeskörűen teljesítik a szerződéses kötelezettségeit” a hatályba lépett, új jogszabályok kereti között. „A számlák akár indokolással, akár anélküli visszaküldése nem jelenti a fizetési kötelezettségeik alóli mentesülést, és a járványhelyzetre való hivatkozás nem mentesít a fizetési kötelezettségek alól” – olvasható a levélben. Annyit tesznek hozzá, hogy a veszélyhelyzettel kapcsolatos jogalkotást és a kialakult piaci helyzetet „folyamatosan elemzik” és majd igyekeznek számbavenni a bérlői észrevételeket.

Ez a tájékoztatás még a kijárási tilalom előtt született, ahogy a MOM Parknak az a szintén általunk megismert „tulajdonosi tájékoztatása" is, amelyben szintén még arra hívták fel a figyelmet, hogy a „nyitvatartás nem változott, ennek megfelelően továbbra is nyitva állnak a vásárlók előtt”, bár észlelték, hogy „néhány bérlő a járvány megelőzéseképpen azt a döntést hozta, hogy bezár”.

Minden nyilatkozónk ezért az államtól várna egyértelmű és határozott lépést, mert másképp szerintük a bevásárlóközpontok tulajdonosai nem fognak jobb belátásra térni. Az az ígéret viszont valamilyen formában mindegyik tájékoztatásban megjelenik, hogy a kormányzati intézkedéseknek megfelelően fognak eljárni. „Több fővárosi plázában is ott vagyunk, és azt gyanítom, hogy a háttérben egyeztetnek egymással, mert láthatóan hasonlóképpen is tájékoztatják a bérlőket” – mondta egyik forrásunk.

"Nem egységes" a bérlők akarata

A Westend egyik bérlője is olyan tájékoztatást kapott, amelynek vastag betűkkel szedett részében az állt: a járványvédelmi korlátozások és intézkedések betartásával, de folytassák a kereskedelmi működésüket "a tisztelt bérlővel szemben esetleges bírság, intézkedések elkerülése érdekében". Ezért múlt héten megkerestük a Westendet tulajdonló Gránit Pólus illetékeseit. Megkeresésünkre először azt a választ kaptuk, hogy „jelenleg is folynak a bérlőkkel történő egyeztetések", mert szerintük a "bérlők között sincs egységes akarat a nyitvatartás tekintetében”. „A koronavírus-járvány elterjedése, úgy a kereskedelmi központ üzemeltetőket, mint a bérlőket olyan új helyzet elé állította, amely az eddigi üzleti gyakorlatban ismeretlen volt” – közölte Koncz Ernő marketing és kommunikációs igazgató.

Azóta hatályba lépett a kijárási korlát, ezért újbóli megkeresésünkre elküldték a látogatóik számára érvényes, új tájékoztatásukat. Ebben egyrészt olvasható, hogy az élelmiszerboltot, a patikát és a drogériát 9.00-12.00 óra között csak a 65 év felettiek látogathatják, de az a lehetőség is benne van, hogy „további üzleteink a kormányhatározatokban meghatározottak szerint tarthatnak nyitva”.

Hogy utóbbi fordulat pontosan mit jelent, az nem derült ki, mint írták a bérleti szerződésekkel kapcsolatos információk üzleti titoknak minősülnek, erről sajnos további tájékoztatást nem tudnak adni. „Ugyanakkor mint korábban már megírtam, a Westend bevásárlóközpontnak elemi érdeke, hogy a bérlőkkel a jó partneri viszonyt fenntartsa és számukra a lehető legkisebb fájdalommal járó megoldást megtalálja. Biztosíthatom, hogy munkatársaink mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük” – válaszolta a marketing és kommunikációs igazgató.