[{"available":true,"c_guid":"476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","shortLead":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d14ca4-3f9f-42fd-a055-15ad9820063e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 16:50","title":"Ismét változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d94f-1846-4ef9-a4ad-b78454f6a59a","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. április. 02. 15:02","title":"Orbán a járványról: A java most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","shortLead":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","id":"20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66e8e-4081-46de-b3cc-7aaabf3f33b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 10:29","title":"Lélegeztetőgépek kezelésére tanítják be a védőnőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az amerikai elnök egészséges és tünetmentes.","id":"20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434877ec-0fae-4241-af8c-1b446a46fd2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:50","title":"Trumpot másodjára is tesztelték, ez is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés történt, az érintett Jia egyetlen városában.","shortLead":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés...","id":"20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b027cb-d164-4da5-8905-6f3800fa01e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:29","title":"Új helyen jelent meg a koronavírus Kínában, lezártak egy egész megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.","shortLead":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének...","id":"20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2bafe-c0b7-43b5-be36-390964423ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 05:02","title":"Egy nap alatt 569 halott a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple YouTube-csatornájára került fel – majd tűnt el – az a videó, amely bizonyítja, valóban jön a cég által fejlesztett AirTag.","shortLead":"Az Apple YouTube-csatornájára került fel – majd tűnt el – az a videó, amely bizonyítja, valóban jön a cég által...","id":"20200403_apple_airtag_video_kiszivargott_informacio_find_my_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3141af4b-ff7b-4b37-ad55-8ab9f7e5838c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_airtag_video_kiszivargott_informacio_find_my_iphone","timestamp":"2020. április. 03. 16:03","title":"Kiderült az Apple titka: tényleg jön a kütyü, amivel bármit megtalálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]