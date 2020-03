Könnyítésekről döntött a kormány az uniós támogatások esetében

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7","c_author":"Fülöp Norbert","category":"360","description":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos feltételnek megfelel, a termékek összehangolásával jelentős pénzügyi előnyhöz juthat – írja szakértő szerzőnk.\r

","shortLead":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos...","id":"202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407f1f-48b3-443d-b24e-83c3cf0af74e","keywords":null,"link":"/360/202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","timestamp":"2020. március. 30. 12:00","title":"Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","shortLead":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","id":"20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf5c5e-6e80-4dc8-a32e-4f7dc6cb4f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 09:21","title":"Idén nem lesz Detroiti Autószalon, kórházat alakítanak ki a helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető tartalék.","shortLead":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető...","id":"20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed0739-d54a-447f-aeb3-7b51d17e4ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","timestamp":"2020. március. 30. 12:52","title":"Válságkezelés helyett már gazdaságélénkítésben gondolkozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2b504-b1ee-49a2-b6a4-3a3d899201d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népszerű zenész-zeneszerzőt nem billentette ki a járványhelyzet, hajnaltól estig dolgozik - bár a délutáni alvás továbbra is szent. A nyugdíja maga a gyalázat, s borulátó az egzisztenciális helyzetet és a politikai hatalom viselkedését illetően. \"Nincs illuzióm, hogy mindenki megváltozna a végére\" - vallja Dés.","shortLead":"A népszerű zenész-zeneszerzőt nem billentette ki a járványhelyzet, hajnaltól estig dolgozik - bár a délutáni alvás...","id":"20200328_Des_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee2b504-b1ee-49a2-b6a4-3a3d899201d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d01690b-a165-4c7f-9dd6-6a6248c431f1","keywords":null,"link":"/360/20200328_Des_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 28. 17:45","title":"Dés László a Home office-ban: \"A hatalom abnormális kiterjesztése a cél\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","shortLead":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","id":"20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89115082-fc97-46f4-bfc1-dda0f69ffd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","timestamp":"2020. március. 28. 17:29","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is - Hétfőtől menetrendváltozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kér magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kér magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délután 3-tól minden szabadságunkat elbukjuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít egy fertőzött személy egy ilyen eszköz használata közben. ","shortLead":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít...","id":"202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbde43f-0855-4efa-8395-14a30dcd5aa2","keywords":null,"link":"/360/202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","timestamp":"2020. március. 29. 14:15","title":"Mire számíthatnak az e-cigit szívók a koronavírus-járvány idején? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","shortLead":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","id":"20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9023d1-3bad-4e6d-9add-5ad6998fedd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","timestamp":"2020. március. 29. 14:30","title":"Karácsony: Magánlaborokban tesztelik majd a budapesti egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]