[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag exportjának megtiltása miatt, Új-Delhiben feloldották a korlátozást. Az amerikai elnök – egyelőre tudományos bizonyítékok nélkül – olyan isteni ajándéknak nevezte a maláriaellenes hatóanyagot, amely alkalmas lehet a koronavírus okozta kór kezelésére.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag...","id":"20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d76cab-0f69-4b6c-8231-11ebd98ba01e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","timestamp":"2020. április. 08. 15:19","title":"Trump fenyegetőzött a maláriaellenes gyógyszer miatt, India beadta a derekát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","id":"20200408_twitter_dorsey_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a627c1-7229-4af4-a09d-ce7b15096452","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_twitter_dorsey_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:27","title":"Egymilliárd dollárt ad a Twitter alapítója a járvány elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","shortLead":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","id":"20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dc610-7874-4645-9d05-0b3ba0da0b13","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 07. 20:45","title":"Változik a budapesti és Pest megyei kormányablakok nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől remélik a javulást. ","shortLead":"Ettől remélik a javulást. ","id":"20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a8751-454f-42c3-8b90-f1a74e3f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 09:50","title":"Barta Sylvia újabb gyógyszeres kezelést kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","shortLead":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","id":"20200408_ronaldinho_borton_paraguay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea501071-c2f6-4580-8ab4-13eafd84296c","keywords":null,"link":"/elet/20200408_ronaldinho_borton_paraguay","timestamp":"2020. április. 08. 07:57","title":"Ronaldinhót kiengedték a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","shortLead":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","id":"20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989e41b-4054-4c7f-8919-13f471cd3a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","timestamp":"2020. április. 07. 18:53","title":"Ötször annyi tesztet végeznek Szlovákiában, mint a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]