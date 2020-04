Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.","shortLead":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel...","id":"20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78499a-f2a0-48ba-843c-b2cc6ec099e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","timestamp":"2020. április. 11. 10:07","title":"A HÉV elé ugrott egy taxisofőr, miután elgázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c2f613-be94-424b-8ef6-1993520d71d3","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"vilag.usa","description":"Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik a koronavírus-járvány elleni harc füstölgő barikádjain bizonyítani Donald Trump amerikai elnök. Ahhoz azonban, hogy az USA váljon a világ legnagyobb gócpontjává, több kellett a kezdeti ügyetlenkedésnél: például a járványügyesek évekkel ezelőtti kispadra ültetése és több Kasszandra-jóslat látszólagos semmibe vétele.","shortLead":"Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik...","id":"202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2f613-be94-424b-8ef6-1993520d71d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe99e2-a62c-4305-aed4-453af229dd9e","keywords":null,"link":"/vilag.usa/202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","timestamp":"2020. április. 10. 20:45","title":"Kódolva volt, hogy az USA lesz a járvány új gócpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg az egyedüli hatalmát őrizni akaró USA a járvány kitöréséért viselt felelősséget igyekszik a riválisára égetni.","shortLead":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg...","id":"202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683395-d547-41f7-bc2d-54de43913fec","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","timestamp":"2020. április. 10. 19:30","title":"Az USA és Kína hidegháborút csinált a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200411_Es_mindenhol_tanithato_mar__Cseh_Tamas_Jozsef_Attilarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014aa663-c502-478d-9cd2-d9432a0a90cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Es_mindenhol_tanithato_mar__Cseh_Tamas_Jozsef_Attilarol","timestamp":"2020. április. 11. 10:58","title":"\"És mindenhol tanítható már\" - Cseh Tamás József Attiláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így is több százan haltak meg. Összesen csaknem 16 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak az országban.","shortLead":"Így is több százan haltak meg. Összesen csaknem 16 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak az országban.","id":"20200410_Spanyolorszagban_hetek_ota_nem_latott_alacsony_szintre_csokkent_a_napi_halalozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c9eb8e-aa77-458f-b976-6e0bf714079a","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Spanyolorszagban_hetek_ota_nem_latott_alacsony_szintre_csokkent_a_napi_halalozas","timestamp":"2020. április. 10. 15:35","title":"Spanyolországban hetek óta nem látott alacsony szintre csökkent a napi halálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba53d655-51a8-4e92-b512-bd1549c10545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló terepjáróképességű, de teljesen elavult autóban villanymotor váltotta a jó öreg benzines egységet.","shortLead":"A kiváló terepjáróképességű, de teljesen elavult autóban villanymotor váltotta a jó öreg benzines egységet.","id":"20200412_elektromos_lett_a_kozel_5_evtizedeje_gyartott_uaz_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba53d655-51a8-4e92-b512-bd1549c10545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0330e6bb-5b95-47d3-9a7a-6c3c2260cc4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200412_elektromos_lett_a_kozel_5_evtizedeje_gyartott_uaz_terepjaro","timestamp":"2020. április. 12. 06:41","title":"Elektromos lett a közel 5 évtizedeje gyártott UAZ terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e51e3f-3575-4475-b111-64191be844ef","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az egyik orvosi oxigént előállító és forgalmazó vállalat több tízmillió forintot költ erre - tudta meg a hvg.hu. Ahol nincs idő és lehetőség a bővítésre, a szükségágyak mellé nagyobb palackokat tesznek.","shortLead":"Az egyik orvosi oxigént előállító és forgalmazó vállalat több tízmillió forintot költ erre - tudta meg a hvg.hu. Ahol...","id":"20200411_Rohamtempoban_dolgoznak_a_korhazakban_hogy_legyen_eleg_oxigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e51e3f-3575-4475-b111-64191be844ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd794d56-bf5c-49fe-ba3c-987d7e017743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200411_Rohamtempoban_dolgoznak_a_korhazakban_hogy_legyen_eleg_oxigen","timestamp":"2020. április. 11. 07:00","title":"Rohamtempóban dolgoznak a kórházakban, hogy mindenhova jusson elég oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]