Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem...","id":"20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c2f923-ec94-464c-9be3-e6b4ab8569a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 18. 16:08","title":"Operatív törzs: az egész ország területén vannak már betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási időt.","shortLead":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási...","id":"20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35348038-8866-49f2-b482-a2eb71dc359c","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 08:40","title":"Fellázadtak a rabok egy szatmárnémeti börtönben, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","shortLead":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","id":"20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565aea67-c224-42bf-bf5d-01d0301621ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","timestamp":"2020. március. 20. 06:41","title":"1973 után most új tesztpályát adtak át a Ladánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente a cégvezetés.","shortLead":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente...","id":"20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e61c-17da-43b7-b043-77bcdc988b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:36","title":"Munkaidőkerettel és kollektív szabadsággal oldják meg, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárban mindenki kapjon fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]