Magyarországon épít új logisztikai központot a Jysk – vette észre a lakberendezési áruházlánc közleményét a napi.hu. Ecseren építkeznek, 300 munkahelyet hozva létre. A 200 millió eurós – azaz nagyjából 70,6 milliárd forintos – beruházáson várhatóan még áprilisban elkezdenek dolgozni. A tervek szerint 2022 közepére készül el a logisztikai központ, amely Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia vásárlóit és áruházait fogja kiszolgálni.

Bár a koronavírus-járvány nagy hatással van a Jyskre is, de még ilyen helyzetben is fontos, hogy a jövőbe fektessünk. Mikor újra rendbe jönnek a dolgok, az embereknek továbbra is szükségük lesz ágyakra, paplanokra és párnákra, valamint egyéb, az otthon számára nélkülözhetetlen termékekre